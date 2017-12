(Reuters) - Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới. Theo một nghiên cứu mới được Trung Tâm Nghiên Cứu Kinh Tế và Kinh Doanh (CEBR) ở Luân Đôn công bố ngày 26/12/2017, Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới vào năm 2018, xếp trên cả Pháp và Anh Quốc. Cũng theo CEBR, Trung Quốc sẽ vượt mặt Hoa Kỳ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2032. Theo dự báo, trong vòng 15 năm tới, nhiều nước châu Á sẽ lọt vào danh sách 10 nền kinh tế lớn nhất hành tinh.

(Reuters) - Thượng Hải muốn hạn chế dân số ở mức 25 triệu người. Nhà chức trách thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) hôm 26/12/2017 thông báo muốn hạn chế số dân ở mức 25 triệu người từ nay đến năm 2035 trong khuôn khổ chiến dịch chống « căn bệnh của các đô thị lớn ». Dân số Thượng Hải hồi năm 2015 là 24,15 triệu người. Hội đồng Nhà Nước cũng xác định tổng diện tích xây dựng sẽ không được vượt quá 3.200 km2. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, « căn bệnh của các đô thị lớn » là tình trạng đô thị "siêu lớn" phải chịu hậu quả về ô nhiễm môi trường, tắc đường, thiếu dịch vụ công cộng.

(AFP) - Lãnh đạo thể thao Nga từ chức tạm thời tránh tác động xấu lên Cúp bóng đá thế giới 2018. Hôm 25/12/2016, phó thủ tướng phụ trách thể thao Nga Vitali Mouko thông báo tạm thời rút khỏi chức chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Nga, với lý do để có thể phản đối lại án kỷ luật cấm suốt đời trong các hoạt động Thế Vận Hội do Ủy Ban Olympic Quốc Tế ban hành hôm 05/12 vì những liên quan trực tiếp của ông đến bê bối sử dụng doping có tổ chức trong thể thao Nga. Ông Vitali Moutko cho biết hôm 26/12 sẽ kháng án lên Tòa Án Trọng Tài Thể Thao (TAS) về quyết định của Ủy Ban Olympic Quốc Tế. Ông Moutko giải thích thêm về lý do rút khỏi Liên Đoàn Bóng Đá Quốc gia là vì không muốn để ảnh hưởng đến Cúp Bóng Đá Thế Giới 2018 sẽ diễn ra tại Nga từ ngày 14/06 đến 15/07/2018.

(AFP) - Trung Quốc bắt đầu áp dụng triệt để lệnh trừng phạt kinh tế Bắc Triều Tiên. Trung Quốc tuân thủ lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc với Bình Nhưỡng và không xuất bất kỳ một sản phẩm dầu mỏ nào cho Bắc Triều Tiên trong tháng 11/2017. Thống kê của Hải quan Trung Quốc công bố hôm nay cho biết như trên. Đồng thời, việc nhập khẩu các loại quặng sắt, than đá và chì từ Bắc Triều Tiên cũng là con số 0. Tháng 11 là tháng thứ hai áp dụng nghị quyết của Hội Đồng Bảo An hồi tháng 08/2017 nhằm trừng phạt Bắc Triều Tiên sau vụ thử tên lửa đạn đạo. Một nghị quyết tăng cường trừng phạt kinh tế và thương mại thứ 9 vừa được Hội Đồng Bảo An nhất trí hoàn toàn thông qua hôm 22/12.

(AFP) - Trung Quốc, Pakistan và Afghanistan nhất trí hợp tác chống khủng bố. Hôm 26/12/2017, ngoại trưởng ba nước Trung Quốc, Pakistan và Afghanistan đã có cuộc hội đàm tại Bắc Kinh, nhất trí về việc hợp tác giải quyết mối đe dọa khủng bố ở vùng Tây Tân Cương. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định ba nước đã đạt được sự nhất trí hoàn toàn trong cuộc chiến chống khủng bố, và nhấn mạnh Trung Quốc muốn biến Tân Cương thành một đòn bẩy hợp tác kinh tế vùng biên. Cuộc gặp gỡ ba bên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường đầu tư vào các quốc gia láng giềng, bước đi được xem như là một phần trong sáng kiến nghìn tỷ đôla Nhất Đới Nhất Lộ mà Bắc Kinh đang theo đuổi.

(Reuters) - Trị giá đồng tiền ảo bitcoin tăng 10 % sau đợt sụt giá tuần trước. Đồng bitcoin hôm nay 26/12/2017 tăng giá trở lại khoảng 10 %. Ngày 22/12/2017, tại sàn giao dịch Bitstamp đặt tại Luxembourg, giá đồng bitcoin chạm đáy 11.159 đô la. Kể từ đầu năm 2017, giá trị của đồng tiền ảo này đã tăng gấp 20 lần.