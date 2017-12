Dầu lửa và lao động : HĐBA nhất trí siết chặt trừng phạt Bình Nhưỡng

Ngày 22/12/2017, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã nhất trí gia tăng trừng phạt Bắc Triều Tiên theo dự thảo nghị quyết của Hoa Kỳ, chủ yếu nhắm vào nguồn cung cấp dầu lửa và lực lượng lao động Bắc Triều Tiên ở nước ngoài.

Dự thảo nghị quyết được Washington trình lên Hội Đồng Bảo An ngày 21/12 sau nhiều cuộc thương lượng với Trung Quốc, đồng minh của Bình Nhưỡng. Ngay sau khi toàn bộ 15 nước thành viên của Hội Đồng thông qua văn bản của Mỹ, tổng thống Donald Trump viết trên mạng Twitter : « Thế giới muốn hòa bình, không muốn chết chóc ».

Từ New York, thông tín viên RFI Grégoire Pourtier tường trình :

Đây là đợt trừng phạt thứ 9 nhắm vào Bắc Triều Tiên và mỗi lần như vậy, các biện pháp càng chặt hơn. Thứ Sáu (22/12/2017), Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc quyết định đụng đến hàng chục nghìn lao động Bắc Triều Tiên ở nước ngoài, buộc họ về nước. Dù phải làm việc trong điều kiện rất khó khăn, nhưng họ là nguồn thu nhập quan trọng cho Bắc Triều Tiên.

Điểm trừng phạt lớn thứ hai : Nguồn cung ứng sản phẩm dầu lửa bị hạn chế xuống mức tối thiểu. Liệu điều này có đủ để kìm hãm quyết tâm theo đến cùng chương trình hạt nhân của lãnh đạo Bình Nhưỡng? Liệu những công dân Bắc Triều Tiên bình thường có trở thành nạn nhân đầu tiên của loạt trừng phạt?

Đối với đại sứ Anh tại Liên Hiệp Quốc Mattew Rycoft, chỉ có chế độ Bình Nhưỡng phải chịu trách nhiệm và cũng là mục tiêu duy nhất của việc tăng cường trừng phạt.

Ông nói : « Các biện pháp trừng phạt này không phải được soạn ra để làm hại nhân dân Bắc Triều Tiên. Chúng tôi không nhắm vào thường dân Bắc Triều Tiên. Các trường hợp miễn trừ vì lý do nhân đạo, cũng như các biện pháp bảo vệ đã được áp dụng đối với những người đã phải sống quá khổ sở dưới chính phủ này. Chế độ Bình Nhưỡng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những biện pháp mà chúng ta thông qua hôm nay ».

Trung Quốc và Nga là những nước duy nhất dịu giọng, yêu cầu đối thoại hơn nữa với Bình Nhưỡng. Bắc Kinh đã sửa đổi được một vài điểm nhẹ bớt hơn so với văn bản ban đầu vì những biện pháp trừng phạt này cũng tác động đến Trung Quốc, quốc gia tuyển nhiều lao động Bắc Triều Tiên nhất và cũng là nhà cung cấp sản phẩm dầu lửa lớn nhất cho Bình Nhưỡng.

Nhưng sau một tuần phức tạp, Hoa Kỳ đã sẵn sàng nhượng bộ để đạt được mục tiêu là toàn bộ Hội Đồng Bảo An nhất trí dự thảo nghị quyết của Mỹ ».

Trao đổi thương mại Trung-Triều tăng nhẹ trong tháng 11

Trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đạt 388 triệu đô la trong tháng 11/2017, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016 do các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, theo thống kê ngày 23/12 của Hải Quan Trung Quốc, được Reuters trích dẫn, tổng trao đổi tháng 11/2017 tăng 12,5% so với tháng 10 là 344,9 triệu đô la.