(AFP) - Noel : Philippines ngừng chiến với phiến quân Cộng Sản. Tổng thống Philippines hôm nay, 20/12/2017, tuyên bố đơn phương ngừng bắn trong 10 ngày với lực lượng phiến quân Mao-ít để lễ Giáng sinh được yên bình. Ông Duterte đã ra lệnh cho cảnh sát và quân đội ngưng các cuộc tấn công từ 24/12 đến ngày 2 tháng Giêng. Tổng thống Duterte nói ông cũng hy vọng lực lượng nổi dậy Cộng Sản (NPA) có hành động thiện chí tương tự. Hiện ở Philippines, lực lượng phiến quân Cộng Sản có khoảng 3000 quân. Họ tiến hành chiến tranh du kích từ gần 50 năm qua. Xung đột giữa chính phủ với phiến quân Mao-ít đã làm hơn 40 nghìn người chết.

(AFP) - Liên Đoàn Bóng Đá Hồng Kông bị phạt tiền vì cổ động viên la ó quốc ca Trung Quốc. Liên Đoàn Bóng Đá Châu Á hôm nay ra thông báo phạt Liên Đoàn Bóng Đá Hồng Kông 3000 đô la Mỹ vì các cổ động viên Hồng Kông la ó phản đối quốc ca Trung Quốc trước trận đấu với đội tuyển Liban trên sân nhà hồi tháng trước. Đây là lần thứ 3 Liên Đoàn Hồng Kông bị phạt vì thái độ « không đứng mực » của các cổ động đối với bản quốc ca Trung Quốc. Hồi tháng Giêng 2016, Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới cũng đã phạt Liên Đoàn Hồng Kông vì thái độ tương tự.

(AP) - Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ : Hoa Kỳ lệ quá lệ thuộc nước ngoài về đất hiếm. Trong một báo cáo công bố ngày 19/12/2017, bộ An Ninh Nội Địa Mỹ lo ngại trước việc Hoa Kỳ lệ thuộc vào Trung Quốc và một số nước khác về hầu hết các loại quặng hiếm thiết yếu cho công nghiệp quốc phòng và ngành chế tạo các sản phẩm từ điện thoại thông minh cho đến tuốc bin điện gió và xe hơi. Trong số 23 loại đất hiếm này, Mỹ chỉ có 2 loại, phần còn lại do Trung Quốc, Brazil, Nga, Nam Phi và một số nước khác sản xuất. Đối với ông Ryan Zinke, bộ trưởng An Ninh Nội Địa, đó là một nguy cơ thực thụ cho an ninh quốc gia Mỹ.

(AP) - Quỹ Bảo Tồn Thiên Nhiên WWF cảnh báo Nhật Bản về việc tạo điều kiện cho giới buôn lậu ngà voi. Trong bản thông cáo công bố ngày 20/12/2017, WWF cho rằng việc chính quyền Tokyo lơ là trong việc kiểm soát khối lượng ngà voi trong nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất trái phép qua các quốc gia khác và phá hoại nỗ lực của thế giới nhằm chấm dứt tệ nạn buôn lậu ngà voi.