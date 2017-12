Jerusalem: Mỹ một mình chống lại nghị quyết của LHQ

Tại New York hôm qua, 18/12/2017, theo đề nghị của Ai Cập, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu để thông qua nghị quyết lên án quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Trong khi 14 thành viên Hội Đồng bỏ phiếu thông qua, không có gì ngạc nhiên khi Hoa Kỳ là thành viên duy nhất áp dụng quyền phủ quyết để bác bỏ nghị quyết, lấy lý do sáng kiến kiểu như vậy không thể chấp nhận được trong khuôn khổ tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột giữa Nhà nước Do Thái và chính quyền Palestine.