Donald Trump : « Nga và Trung Quốc phá hoại an ninh và phồn thịnh của nước Mỹ »

Donald Trump coi Trung Quốc và Nga là những đối thủ chính đe dọa trực tiếp đến lợi ích của nước Mỹ . Trên đây là một trong những quan điểm chính thức được tổng thống Mỹ trình bày hôm qua 18/12/2017, trong bài diễn văn về « Chiến lược an ninh quốc gia ».

Bài diễn văn về « Chiến lược an ninh » của tổng thống Mỹ được dư luận rất mong đợi. Trước khi tổng thống Donald Trump phát biểu ít giờ, Nhà Trắng đã cho công bố văn kiện gồm 48 trang, trình bày quan điểm chiến lược của chính quyền Trump về các vấn đề liên quan đến an ninh của Hoa Kỳ. Một điểm đáng chú ý là tổng thống Trump đã chính thức vạch mặt chỉ tên Nga và Trung Quốc là hai đối thủ lớn chống phá lợi ích, an ninh của Mỹ.

Vẫn trên đường lối xuyên suốt « Nước Mỹ trước tiên » nhưng với giọng điệu gay gắt, tổng thống Donald Trump khẳng định : « Trung Quốc và Nga đang thách thức sức mạnh, ảnh hưởng và lợi ích của nước Mỹ, họ đang cố phá hoại an ninh và phồn thịnh của nước Mỹ ».

Diễn văn của tổng thống Mỹ tiếp tục bằng những lời lẽ tố cáo với hai đối thủ của Mỹ đang muốn tạo ra một thế giới đi ngược lại những giá trị và lợi ích của nước Mỹ, làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới và gây chia rẽ các đồng minh và đối tác với Mỹ.

Sau những lời lẽ chỉ trích nặng nề, tổng thống Trump quả quyết : « Chúng ta sẽ cố gắng xây dựng quan hệ đối tác lớn với họ (Nga và Trung Quốc), với các nước khác, nhưng để làm sao vẫn luôn bảo vệ lợi ích quốc gia ».

Đặt Nga vào vị trí đối thủ như vậy, nhưng trong diễn văn, tổng thống Donald Trump cũng không quên nhắc lại thành quả của sự hợp tác tình báo mới đây giữa Nga và Mỹ, phá được một âm mưu khủng bố lớn ở Saint Petersbourg.

Cuối cùng có một đối thủ đáng sợ hơn không được ông Trump định danh. Đó là biến đổi khí hậu không hề xuất hiện trong bất kỳ đoạn nào liên quan đến mối đe dọa đối với nước Mỹ.