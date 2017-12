(Reuters) – Bình Nhưỡng bị nghi ngờ in tờ 100 đô la giả. Tờ giấy bạc giả được phát hiện tại một chi nhánh ngân hàng tại Seoul vào tháng 11/2017 và rất khó bị phát hiện. Ngày 12/12/2017, một quan chức ngân hàng Hàn Quốc lo ngại Bình Nhưỡng quay lại hoạt động in tiền giả. Nhiều tờ bạc giả mệnh giá 100 đô la Mỹ có số seri và năm phát hành là 2001 hoặc 2003 từng được lưu hành, còn tờ tiền giả mới bị phát hiện được in vào năm 2006.

(AFP) – Liên Hiệp Châu Âu nối lại hợp tác với Thái Lan. Trong thông cáo chung ngày 11/12/2017, ngoại trưởng các nước Liên Âu quyết định nối lại « quan hệ chính trị » ở mọi cấp độ với chính quyền quân sự Thái Lan, sau 3 năm gián đoạn để phản đối vụ đảo chính năm 2014. Bruxelles cũng kêu gọi « khẩn cấp tái lập tiến trình dân chủ tại Thái Lan thông qua đợt bầu cử tin cậy (tháng 11/2018), tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản ».

(AFP) – Nhật Bản trục xuất 6 ngư dân Bắc Triều Tiên. Sở di trú Nhật Bản ngày 12/12/2017 cho biết sẽ trục xuất 6 trong số 10 ngư dân Bắc Triều Tiên bị bắt vì đánh cắp nhiều vật dụng như TV, tủ lạnh và các tấm pin mặt trời cung cấp điện cho hải đăng trên đảo Kojima. Trong số 4 người ở lại, 3 người đang bị cảnh sát điều tra và 1 người nằm bệnh viện. Nhiều chuyên gia lo ngại là các ngư dân Bắc Triều Tiên bị trục xuất, một khi về đến quê nhà, có thể bị xử bắn do bị nghi làm gián điệp cho Nhật.

(Reuters) – Ukraina : Nhà đối lập Mikheïl Saakachvili được trả tự do. Ngày 11/12/2017, nữ thẩm phán Larissa Tsokol đã bác bỏ yêu cầu của các biện lý muốn tạm giam tại gia cựu tổng thống Gruzia vì âm mưu lật đổ chính phủ. Đám đông ủng hộ nhà đối lập hoan hô quyết định của thẩm phán, khẳng định « bà hành xử hoàn toàn đúng luật ».

(AFP) – Nhiều nước Tây Âu bị ảnh hưởng bởi tuyết và gió mạnh. Tuyết và gió mạnh khiến điện bị cắt tại nhiều nơi, nhiều trường học phải đóng cửa, nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn, thậm chí nhiều cuộc tiếp xúc ngoại giao cũng bị hủy. Giao thông hàng không ở các nước Tây Âu bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều sân bay phải hoãn, hủy hàng trăm chuyến bay. Tại Pháp, cơn bão Ana đổ vào miền tây khiến 50.000 gia đình tối qua bị cúp điện. Tháp Eiffel tại Paris cũng bị đóng cửa.

(Reuters) – Quân đội Mỹ bị buộc tuyển dụng người chuyển giới. Hôm qua 11/12/2017, một thẩm phán liên bang quyết định quân đội Mỹ sẽ phải tuyển dụng người chuyển giới kể từ ngày 01/01/2018. Nhà Trắng sau đó tuyên bố bộ Tư Pháp Mỹ đang xem xét khả năng kiện lên Tòa tối cao để áp dụng quyết định hồi tháng 07/2017 của tổng thống Donald, theo đó người chuyển giới không được gia nhập quân đội.

(Reuters) – Trump muốn đưa phi hành gia Mỹ trở lại Mặt trăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua, 11/12/2017, khẳng định muốn đưa người Mỹ trở lại Mặt Trăng để chuẩn bị xây dựng một căn cứ phục vụ cho cuộc chinh phục Sao Hỏa, khám phá hệ thêm về mặt trời. Tuy nhiên, tham vọng của ông Donald Trump có thể bị ảnh hưởng do ngân sách hạn hẹp.

(Reuters) – Hơn 8 triệu người Yemen bị nạn đói đe dọa. Hôm qua 11/12/2017, Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc thông báo 8 triệu 4 trăm ngàn người Yemen đang bị nạn đói đe dọa. Số phận của họ phụ thuộc vào khả năng tiếp tục chương trình trợ cấp nhu yếu phẩm, thuốc men, nước sạch của Liên Hiệp Quốc. Liên quân Ả Rập, theo dòng Sunni dưới sự chỉ huy của Ả Rập Xê Út đang chiến đấu chống phe nổi dậy dòng Shia Houthi và đã phong tỏa các cảng, hạn chế nguồn cứu trợ của các tổ chức nhân đạo cho người dân Yemen, khiến số người có nguy cơ đói ăn tăng mạnh.