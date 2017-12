(Reuters) - Khẩu chiến Trung Quốc-Đài Loan. Thứ Sáu tuần qua, một nhà ngoại giao Trung Quốc, Lý Khắc Tân (Li Kexin) dọa "đổ bộ" lên Đài Loan một khi tàu chiến của Mỹ cập bến cảng Cao Hùng. Ngày 09/12/2017, thông cáo của bộ Ngoại Giao Đài Loan chỉ trích thái độ vừa dụ, vừa dọa của Trung Quốc nhắm vào hòn đảo này và nhấn mạnh rằng tuyên bố của ông Lý Khắc Tân chứng tỏ "Bắc Kinh không hiểu thế nào là một nền dân chủ".

(AFP) - Trung Quốc điều tra về Tôn Chính Tài. Hôm nay 11/12/2017, tư pháp Trung Quốc thông báo đã mở một cuộc điều tra hình sự nhắm vào ông Tôn Chính Tài, một cựu lãnh đạo cao cấp, về những cáo buộc tham nhũng. Nguyên là ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị, tức là một trong 25 người có quyền lực nhất trong Đảng Cộng Sản Trung Quốc, ông Tôn Chính Tài mùa hè 2017 đã bị cách chức bí thư Trùng Khánh và bị khai trừ khỏi đảng. Tháng 10/2017, đảng Cộng Sản Trung Quốc cũng đã cáo buộc ông Tôn Chính Tài và hai cựu lãnh đạo khác có âm mưu « tạo phản ».

(AFP) - WTO khai mạc cuộc họp cấp bộ trưởng Thương Mại. Tổ Chức Thương Mại Thế Giới kẹt giữa hai làn đạn của Trung Quốc và Hoa Kỳ. Bộ trưởng các nước thành viên Tổ Chức Thương Mại Thế Giới khai mạc khóa họp tại Buenos Aires, Achentina, ngày 11/12/2017, trong bối cảnh chính quyền Trump đòi xét lại các thỏa thuận mậu dịch đa phương. Robert Lighthizer, một người nổi tiếng bài WTO, đại diện cho phái đoàn Mỹ. Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh đang bị nhiều thành viên trong WTO kiện về cạnh tranh bất bình đẳng.

(AFP) - Ukraina : Biểu tình đòi trả tự do cho Saakachvilli. Ngày 10/12/2017, hàng ngàn người ủng hộ nhà đối lập Mikheil Saakachvili đã tập hợp ở trung tâm thủ đô Kiev để đòi trả tự do cho ông và đòi truất phế đối thủ của ông là tổng thống Petro Porochenko. Nguyên là tổng thống Gruzia, ông Saakachvili đã bị cơ quan an ninh Ukraina bắt giữ hôm thứ Bảy 09/12, vì bị cáo buộc âm mưu đảo chính với sự trợ giúp của Nga. Ông Saakachvilli đã bác bỏ cáo buộc trên và thông báo sẽ tuyệt thực để phản đối việc ông bị bắt giữ.

(AFP) - Pháp: Thi hài Johnny Hallyday được đưa về Saint-Barthélemy. Hôm qua, 10/12/2017, thi hài của nam danh ca Pháp Johnny Hallyday đã được đưa đến đảo Saint-Barthélemy, vùng biển Caribê, để được mai táng hôm nay tại nghĩa trang Lorient, theo đúng nguyện vọng của người quá cố. Hallyday qua đời đêm 05/12 rạng sáng 06/12 do bệnh ung thư phổi.

(AFP) - Pháp : Wauquiez lên lãnh đạo đảng Những Người Cộng Hòa. Hôm qua, 10/12/2017, ông Laurent Wauquiez đã được bầu làm tân chủ tịch đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa (LR), thay thế cựu tổng thống Nicolas Sarkozy. Hiện là chủ tịch vùng Auvergne-Rhône-Alpes, ông Wauquiez sẽ mang trọng trách xây dựng lại đảng cánh hữu này sau thất bại bầu cử năm 2017, thất bại đã khiến một bộ phận trong đảng ngả theo đảng Cộng Hòa Tiến Bước của tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron hoặc đầu quân cho đảng Agir, một đảng cánh hữu mới được thành lập.

(AFP) - Pháp : Thắng lợi của phe đòi quyền tự trị cho đảo Corse. Trong cuộc bầu cử cấp vùng ngày 10/12/2017, phong trào Vì Đảo Corse - Pè a Corsica, do ông Gilles Simeoni lãnh đạo, giành được đa số tuyệt đối, chiếm 41/63 ghế tại Nghị Viện Corse. Với thành tích nói trên, phong trào Vì Đảo Corse đòi chính quyền trung ương Pháp công nhận quy chế tự trị rộng rãi hơn cho hòn đảo được mệnh danh là L'Ile de Beauté này.

(AFP) - Pháp thu hồi sữa cho trẻ sơ sinh của tập đoàn Lactalis. Sau khi phát hiện vi khuẩn đường ruột Samonella trong các loại sữa dành cho trẻ sơ sinh do tập đoàn Lactalis sản xuất, chính phủ Pháp ngày 10/12/2017 ra lệnh cấm bán hơn 600 lô hàng của Lactalis trên thị trường Pháp và cấm xuất khẩu. Lactalis nhìn nhận đây là một thiệt hại lớn đối với tập đoàn. Toàn bộ danh sách các sản phẩm liên quan được công bố trên trang mạng của bộ Y Tế Pháp ở địa chỉ http://bit.ly/2nKZye5.

(AP) - Thổ Nhĩ Kỳ mở phiên tòa xét xử thủ phạm vụ khủng bố hôm Tết dương lịch 2017 làm 39 người thiệt mạng. Đa số nạn nhân là du khách nước ngoài. Phiên tòa xử Abdulkadir Masharipov cùng 56 tòng phạm mở ra ngày 11/12/2017 tại Silivri, ngoại thành Istanbul. Masharipov mang quốc tịch Ouzbekistan, nhận là tác giả vụ tấn công. Theo Tư Pháp Thổ Nhĩ Kỳ, Masharipov nhận được lệnh ra tay từ một ông trùm mang quốc tịch Nga, đóng đô tại Syria.

(Reuters) - Tổng thống Nga, Vladimir Putin ra lệnh rút quân khỏi Syria. Trích dẫn hãng thông tấn Nga RIA, Reuters cho biết tổng thống Putin chuẩn bị một phần lực lưọng khỏi Syria và trong ngày hôm nay 11/12/2017, ông sẽ thăm căn cứ quân sự Nga Hmeymim tại Lattaquié, miền tây Syria, hội đàm với tổng thống Syria Bachard Al Assad. Tháng 9/2015, Nga can thiệp quân sự vào Syria, giúp chế độ Damas đảo ngược thế cờ, sau bốn năm khủng hoảng.

(AFP) - Ả Rập Xê Út cho mở rạp chiếu phim. Hôm nay, 11/12/2017, bộ trưởng Văn Hóa Và Thông Tin Ả Rập Xê Út thông báo là sắp tới sẽ cho phép mở các rạp chiếu phim công cộng, chấm dứt một lệnh cấm đã có từ hơn 35 năm nay. Các rạp chiếu phim đã bị cấm từ thời thập niên 1980 dưới áp lực của giới tu sĩ, khi Ả Rập Xê Út áp dụng những giáo lý Hồi Giáo một cách rất khắt khe, cấm mọi hình thức giải trí, cũng như không cho phép đàn ông và phụ nữ tập hợp ở cùng một nơi công cộng.