Mỹ : Nổ tại New York, một nghi can bị bắt giữ

Hãng tin Mỹ AP trích dẫn nhiều nguồn tin thông thạo cho biết một vụ nổ đã xảy ra vào giờ cao điểm, khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 11/12/2017, gần khu vực nhà ga Port Authority, trên đảo Manhattan, New York. Bốn người bị thương. Cảnh sát bắt giữ một nghi can.

Thị trưởng thành phố Bill de Baliso tuyên bố đây là một "âm mưu tấn công khủng bố" và hung thủ hành động đơn lẻ. Trong cuộc họp báo, cảnh sát trưởng thành phố New York James O'Neil cho biết danh tinh nghi can là Akayed Ullah, 27 tuổi . Nghi can bị thương nhẹ, có mang đai thuốc nổ trên người và đây là một quả bom tự tạo "sơ sài".

Theo truyền thông Hoa Kỳ, người này mang quốc tịch Bangladesh, sống ở Mỹ từ 7 năm qua tại khu Brooklyn, New York. Port Authority nằm cách không xa Times Square, một khu vực rất sầm uất tại New York. Toàn bộ khu vực gần nhà ga Port Authority bị phong tỏa. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã được thông báo về tin này.

Cuối tháng 10/2017, một vụ tấn công bằng xe tải đã xảy ra cũng tại New York, làm 8 người thiệt mạng. Thủ phạm là một thanh niên người Ouzbekistan. Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo nhận là tác giả.