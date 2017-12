(AFP) - Danh thủ Ronaldo dành Quả Bóng Vàng 2017 san bằng kỷ lục với Messi. Không có nhiều bất ngờ, danh thủ Cristiano Ronaldo đã dành Quả Bóng Vàng thứ 5 của tuần báo thể thao Pháp France Football cho mùa bóng 2017, trong buổi lễ trao Quả Bóng Vàng tối 07/12/2017, được tổ chức long trọng trên tầng một tháp Eiffel, Paris. Đã nắm giữ 4 Quả Bóng Vàng các năm 2008, 2013, 2014 và 2016. Cristiano Ronaldo đã vượt qua hai tên tuổi lớn của làng bóng tròn thế giới, Lionel Messi người Achentina và Neymar người Brazil, trong cuộc bình chọn của 176 nhà báo thể thao trên thế giới, để ghi thêm dấu ấn thành tích cá nhân trong lịch sử bóng đá thế giới. Tài năng người Bồ Đào Nha, đang chơi cho câu lạc bộ Real Madrid, như vậy đã đuổi kịp kỷ lục 5 Quả Bóng Vàng của Lionel Messi, danh thủ người Achentina chơi cho câu lạc bộ Barcelona.

(AFP) - Trung Quốc : Xuất khẩu gấp đôi so với dự báo. Xuất khẩu của Trung Quốc vào tháng 11/2017 đã tăng hơn gấp đôi so với dự báo : tăng 12,3% so với năm 2016, đạt 217,4 tỷ đô la, theo đánh giá của Bloomberg News. Số liệu chính thức được công bố ngày 08/12/2017 cũng cho thấy hoạt động sản xuất của các nhà máy trong nước đã tăng nhanh hơn dự báo. Nhập khẩu của Trung Quốc cũng tăng 17,7% lên 177,2 tỷ USD, vượt qua dự báo là 13%.

(Reuters) - Bình Nhưỡng muốn thảo luận trực tiếp với Washington về an ninh Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov ngày 07/12/2017 thông báo với đồng nhiệm Mỹ Rex Tillerson là Bình Nhưỡng muốn thảo luận trực tiếp với Washington để đạt được thỏa thuận về an ninh cho Bắc Triều Tiên. Theo Interfax, ngoại trưởng Nga tuyên bố Matxcơva ủng hộ ý tưởng thảo luận và sẵn sàng cùng tham gia cuộc thảo luận giữa Bình Nhưỡng và Washington để tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy thương lượng.

(AFP) - Mỹ : Xung đột tại Ukraina là « chướng ngại vật » lớn nhất cho việc bình thường hóa quan hệ Mỹ - Nga. Ngày 07/12/2017, trong cuộc họp thường niên của Tổ Chức An Ninh Và Hợp Tác Châu Âu OSCE tại Vienna - Áo, ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát biểu là cuộc xung đột tại Ukraina là « chướng ngại vật » lớn nhất cho việc bình thường hóa quan hệ Mỹ - Nga, khủng hoảng Ukraina là thách thức khó khăn nhất mà OSCE phải đối mặt. Ông Rex Tillerson khẳng định năm 2017 có nhiều thường dân thiệt mạng ở miền Đông Ukrain hơn năm 2016 và số vụ vi phạm lệnh hưu chiến cũng tăng 60%.

(AFP) - Ủy ban Châu Âu kiện Hungary, Ba Lan và Cộng Hòa Séc ra tòa Tư Pháp Châu Âu. Ủy Ban Châu Âu ngày 07/10/2017 đã kiện Hungary, Ba Lan và Cộng Hòa Séc ra tòa Tư Pháp Châu Âu vì ba nước trên đã từ chối đón tiếp hàng chục ngàn người xin tị nạn theo phân bổ của Ủy Ban Châu Âu trong suốt hai năm qua. Hungary và Ba Lan không tiếp nhận một người tị nạn nào trong hai năm qua. Cộng hòa Séc không tiếp nhận một người nào từ tháng 08/2016. Ngoại trưởng Ba Lan phản đối quyết định của Ủy Ban Châu Âu : Vacxava không đồng ý với quyết định phân bổ năm 2015 của Liên Hiệp.

(AFP) - Đức : Bà Merkel và chủ tịch đảng SPD sẽ thảo luận thành lập chính phủ liên minh. Ông Martin Schulz, chủ tịch đảng Xã Hội-Dân Chủ sẽ có cuộc họp với bà Angela Merkel, người vẫn đang tạm giữ chức thủ tướng, vào thứ Tư 13/12/2017 để thảo luận về việc liên minh thành lập nội các. Ý tưởng tổ chức cuộc thảo luận trên đã được các đại biểu của đảng Xã Hội - Dân Chủ SPD « bật đèn xanh » trong phiên họp ngày 07/12. Ngoài bà Angela Merkel và ông Martin Schulz, còn có ông Horst Sehoofer lãnh đạo đảng Xã Hội Thiên Chúa Giáo CSU Bayern tham gia thảo luận.

(Reuters) - Nhóm quốc tế hỗ trợ Liban họp tại Paris. Cuộc họp của Nhóm Quốc Tế hỗ trợ Liban được tổ chức sáng ngày 08/12/2017 tại Paris, với sự tham dự của thủ tướng Liban Hariri và đại diện của 5 nước thành viên Hội đồng Bảo An để giúp Liban thoát khỏi khủng hoảng. Tổng thống Pháp Macron cảnh báo là Iran và Ả Rập Xê Út không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Liban, kêu gọi lực lượng vũ trang Hezbollah Liban tôn trọng nguyên tắc « không can dự » vào các cuộc khủng hoảng trong khu vực. Bên lề cuộc họp, ngoại trưởng Mỹ có buổi trao đổi với thủ tướng Liban và đề xuất « các biện pháp mạnh tay hơn » để hạn chế « các hành động gây bất ổn » trong khu vực của lực lượng Hezbollah.

(AFP) – Pháp tưởng nhớ hai tượng đài văn hóa Jean d'Ormesson và Johnny Hallyday

Lễ truy điệu viện sĩ Hàn Lâm - nhà văn Jean d'Ormesson tại điện Invalides, quận 7, Paris diễn ra chiều ngày 08/12/2017. Tổng thống Pháp vinh danh "tinh hoa" của đất nước. Jean d'Ormesson là tác giả của hơn 40 cuốn sách, là nhà văn hiếm hoi khi sinh thời đã thấy những tác phẩm của ông trong bộ sách La Pléiade.

Còn vào ngày 09/12/2017, tang lễ của danh ca Pháp Johnny Hallyday sẽ được cử hành trọng thể. Đoàn xe tang của thần tượng nhạc rock sẽ đi qua đại lộ đẹp nhất thế giới Champs - Elysées. Tang lễ của nam danh ca Johnny Hallyday sẽ được cử hành tại nhà thờ Madeleine, với sự tham dự của tổng thống Macron và phu nhân, và rất nhiều chính khách Pháp. Đảo Saint Bathélémy trong vùng biển Caribê là nơi ông yên nghỉ cuối cùng. Sinh thời, Johnny Hallyday thường về đây nghỉ mát với gia đình.