(AFP) - Trung Quốc tổ chức Diễn đàn Nhân Quyền. Ngày 07/12/2017, gần 300 khách tham dự đã có mặt tại Đại Lễ Đường Nhân Dân để nghe nước chủ nhà nói về "Phát triển Nhân quyền theo đặc trưng Trung Hoa" tại Diễn Đàn Nhân Quyền. Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gia tăng kiểm soát xã hội dân sự. Trung Quốc là quốc gia đầu tiên kể từ thời Đức Quốc Xã để giải Nobel Hòa Bình Lưu Hiểu Ba chết trong ngục tù.

(AFP) - ICG : Người tị nạn Rohingya có thể gây "một vấn đề nghiêm trọng về an ninh" cho Bangladesh. Theo tổ chức International Crisis Group ngày 07/12/2017, lý do là các trại tị nạn Rohingya có thể bị các nhóm phiến quân có vũ trang nhắm tới để tuyển mộ chiến binh. Thêm vào đó, nguy cơ về các vụ tấn công xuyên biên giới do phiến quân Rohingya ARSA sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, phá hủy thêm quan hệ giữa Bangladesh và Miến Điện, ngăn cản việc hồi hương của người Rohingya.

(AFP) - Philippines đòi kiện tập đoàn dược phẩm của Pháp Sanofi. Bộ trưởng Y Tế Philippines Francisco Duque ngày 07/12/2017 tuyên bố về ý định kiện Sanofi vì vacxin Dengvaxia chống sốt xuất huyết. Manila không loại trừ khả năng đòi Sanofi bồi thường 1,4 tỷ peso Philippines, tương đương với hơn 23 triệu đô la về những lô thuốc bị đình chỉ. Ngày 04/12, Manila đã quyết định cấm bán và phân phối Dengvaxia.

(AFP) - IMF : Ổn định tài chính của Trung Quốc bị đe dọa. Trong báo cáo công bố ngày 07/12/2017, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế lo ngại : "Tỷ lệ tín dụng tương đương với khoảng 25 % GDP toàn quốc là quá cao". Nợ của các doanh nghiệp nhà nước bằng 165% tổng sản phẩm nội địa, nợ của các hộ gia đình tăng nhanh. Tất cả những yếu tố này đe dọa đến "ổn định tài chính" của nền kinh tế thứ 2 toàn cầu. IMF khuyến cáo Bắc Kinh nên củng cố hệ thống ngân hàng và tài chính.

(AFP) - Đức : Đảng SPD xem xét khả năng tham gia chính phủ với thủ tướng Merkel. 600 đại biểu của đảng Xã Hội Dân Chủ SPD họp tại Berlin từ ngày 07 đến 09/12/2017. Chủ đề chính : nên hay không liên kết với đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của thủ tướng Angela Merkel để thành lập một chính phủ liên minh. Thái độ do dự của đảng này làm tê liệt nền chính trị của Đức. Hơn hai tháng sau bầu cử Quốc Hội, thủ tướng Merkel vẫn chưa thành lập được nội các.

(AFP) - Qatar và Pháp ký một loạt hợp đồng thương mại trị giá gần 10 tỷ euro. Bị các nước vùng Vịnh tẩy chay vì lập trường hoà dịu với Iran, quốc gia dầu hỏa Qatar nhân cơ hội tổng thống Pháp thăm viếng ngày 07/12/2017 để chứng tỏ không bị cô lập trên trường quốc tế. Qatar mua thêm 12 chiến đấu cơ Rafales bổ sung cho đợt trước 24 chiếc. Mua 50 chiếc Airbus A321 và một hợp đồng khai thác chung hệ thống đường xe điện ngầm và xe tram cùng một loạt thỏa thuận hợp tác chiến lược. Doha còn ký với Pháp một ý định thư mua 490 xe bọc thép.

(AFP) - Mỹ : Đa số dân biểu bỏ phiếu chống truất phế TT Trump. Ngày 06/12/2017, Hạ Viện Mỹ bỏ phiếu thông qua việc tiến hành thủ tục phế truất tổng thống Donald Trump. Đề xuất phế truất tổng thống Donald Trump của dân biểu Dân Chủ bang Texas, ông Al Green, đã bị 364 dân biểu bỏ phiếu chống, chỉ có 58 phiếu ủng hộ. Dân biểu Al Green đề nghị truất phế ông Trump dựa trên hai điều : tổng thống gây bất hòa, chia rẽ nước Mỹ, hành động không đúng phẩm cách ; các tuyên bố của tổng thống kích động thù hận, nhất là nhắm vào tín đồ Hồi Giáo và người chuyển giới.

(AFP) - Los Angeles : Hỏa hoạn đe dọa khu nhà giàu. Hơn 200.000 người ngày 07/12/2017, buộc phải rời bỏ nhà cửa tránh hỏa hoạn đang bùng phát dữ dội tại Los Angeles. Với sức gió mạnh lên đến 130 km/giờ, khu phố Bel-Air sang trọng và những ngôi biệt thự trị giá hàng triệu đô la có nguy cơ bị "bà Hỏa" viếng. Từ hai ngày qua, chính quyền California vẫn chưa khống chế được trận lửa có tên gọi "Thomas", bùng phát từ hôm thứ Tư.

(AFP) - Thêm tiết lộ về nghi án Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ. Một dân biểu Mỹ ngày 06/12/2017 tiết lộ : đúng ngày tổng thống Trump nhậm chức hôm 21/01/2017, tướng Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh tổng thống Donald Trump, từng khẳng định với một doanh nhân rằng "lệnh cấm vận nhắm vào Nga sắp được bãi bỏ", mở đường cho một dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Trung Đông. Con trai của tổng thống Mỹ Donald Trump Jr. đã điều trần kín trong 8 giờ đồng hồ trước một ủy ban Tình Báo của Hạ Viện. Ông phải trả lời về những cáo buộc đã tiếp xúc với nhiều công dân Nga trong thời gian nhà tỷ phú New York vận động tranh cử.