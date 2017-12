Tổng thống Mỹ hủy chuyến thăm Anh Quốc

Báo Daily Telegraph cho biết : « Các nhà ngoại giao Mỹ đã hủy bỏ kế hoạch tổng thống Donald Trump thăm Anh Quốc vào tháng Giêng vì cuộc khẩu chiến giữa lãnh đạo hai nước ». Theo dự kiến ban đầu, tổng thống Mỹ sang Anh nhân dịp khai trương tòa đại sứ mới của Hoa Kỳ tại Luân Đôn.

« Mối quan hệ đặc biệt » giữa Washington và Luân Đôn lại một lần nữa bị tổn thương do việc tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây nhiều lần đăng tải trên Twitter các đoạn video chống Hồi Giáo do Fayda Fransen, lãnh đạo nhóm cực hữu Britain First của Anh đăng lên Internet.

Phát ngôn viên của thủ tướng Anh Theresa May sau đó đã chỉ trích ông Donald Trump. Đáp lại, trên Twitter, tổng thống Mỹ tối hôm qua 30/11 đã đăng một tin nhắn rất hung hăng nhắm vào thủ tướng Anh, khuyên bà May nên chú ý đảm bảo an ninh trong nước.