( AFP ) - Đàm phán chính trị Syria : Damas đến Genève áp đặt điều kiện. Vừa mới bắt đầu, vòng đàm phán thứ 8 tại Genève tìm giải pháp chính trị cho Syria đã gặp nhiều khó khăn với đòi hỏi Bachar al-Assad phải ra đi của phe đối lập, đe dọa tẩy chay của Damas. Nhưng cuối cùng hôm nay, 29/11/2017, phái đoàn của chế độ Assad đã tới Thụy Sĩ, chậm hơn một ngày. Động thái này nằm trong ý đồ của Damas và Matxcơva muốn đặt điều kiện không đàm phán trực tiếp với đối lập tại hội nghị do Liên Hiệp Quốc bảo trợ.

(AFP & Reuters) – Hoàng tử Ả Rập Xê Út chấp nhận nộp 1 tỉ đô la để được tự do. Theo các nguồn tin Ả Rập Xê Út hôm nay 29/11/2017, hoàng tử Miteb, con của cố quốc vương Abdallah, đã chấp nhận nộp hơn 1 tỉ đô la để được trả tự do sau ba tuần lễ bị giam giữ. Ông đã bị bắt vào đầu tháng 11 cùng với vài chục thành viên khác của hoàng gia, bộ trưởng, doanh nhân, trong chiến dịch chống tham nhũng chưa từng thấy tại Ả Rập Xê Út.

( AFP ) - Bangladesh : Một linh mục mất tích trước ngày Đức Giáo Hoàng thăm viếng. Cha Walter William Rosario, một linh mục Công giáo 40 tuổi, đột nhiên biến mất trong bối cảnh quốc gia Hồi giáo Bangladesh tăng cường an ninh trước chuyến tông du của lãnh đạo Toà thánh. Theo cảnh sát, linh mục hiệu trưởng một trường Công giáo mất tích từ ngày 27/11/2017, trong khi đi thăm một ngôi làng ở phía bắc Bangladesh, nơi mà năm ngoái, một nhóm Hồi giáo cực đoan đã giết chết một nhà buôn theo đạo Thiên Chúa và một tổ chức xã hội đen đã bắt cóc một linh mục để tống tiền.

(AFP) – Thái Lan: « Khoe mông » trước chùa, hai du khách Mỹ bị bắt. Hai người đàn ông Mỹ khoảng 30 tuổi tối qua 28/11/2017 đã bị bắt giữ tại sân bay Bangkok, do đăng lên mạng Instagram hình chụp trước ngôi chùa Wat Arun nổi tiếng với bộ mông trần. Hai du khách này đã nhận tội và chấp nhận nộp 5.000 baht tiền phạt (gần 130 euro), vì có « thái độ bất xứng » nơi công cộng, tuy nhiên họ vẫn bị giam giữ trong khi chờ đợi quyết định của tư pháp. Nếu bị coi là vi phạm bộ luật nghiêm khắc về « tội phạm tin học », họ có thể bị lãnh án nhiều năm tù.

(AFP) – Trung Quốc : Cô mẫu giáo dùng kim hành hạ trẻ em. Một cô giáo làm việc tại một trường mẫu giáo tư nhân ở Bắc Kinh đã dùng kim may để phạt các em bé không chịu ngủ trưa. Công an quận Triều Dương (Chaoyang) tối qua 28/11/2017 cho biết cô giáo 22 tuổi của trường mẫu giáo song ngữ RYB Education New World đã bị bắt giữ, sau khi phụ huynh nộp đơn kiện.

(AFP & Reuters) – Phi trường quốc tế Bali mở cửa trở lại. Chính quyền Indonesia hôm nay 29/11/2017 loan báo đã mở cửa lại sân bay quốc tế Bali, sau ba ngày đóng cửa vì tro núi lửa Agung. Có khoảng 120.000 du khách đang bị kẹt lại ở Bali, do những cụm khói đen lớn phun ra từ núi lửa Agung đe dọa an toàn bay, gây lo sợ núi lửa sẽ hoạt động bất kỳ lúc nào. Khoảng 440 chuyến bay đã bị hủy, 100.000 người dân địa phương phải sơ tán.

(AFP & Reuters) – Anh và EU sắp thỏa thuận được chi phí « ly dị ». Liên Hiệp Châu Âu (EU) hôm qua 28/11/2017 cho biết, Luân Đôn sẵn sàng chi trả phần lớn số tiền mà EU đòi hỏi để ra khỏi Liên hiệp, vấn đề vẫn là vướng mắc chính trong thương lượng Brexit. Theo báo chí Anh quốc, số tiền này khoảng 50 tỉ euro, tương đương với cam kết đóng góp cho đến ngày 29/03/2019, thời điểm Anh chính thức rút khỏi EU, trong khi EU đòi 60 tỉ euro. Tuy nhiên, hôm nay ông Michel Barnier, trưởng đoàn đàm phán EU về Brexit, từ chối cho biết cụ thể, chỉ nói rằng hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận trong những ngày tới.

(AFP) – Đức : Cựu phát-xít 96 tuổi vẫn phải vào tù. Oskar Gröning, cựu kế toán trại tập trung Auschwitz, năm nay 96 tuổi, rốt cuộc sẽ phải vào trại giam thi hành bản án bốn năm tù, được tuyên cách đây hai năm. Tòa án Celle ở miền trung nước Đức hôm nay 29/11/2017, sau khi tham khảo ý kiến các nhà chuyên môn, nhận định rằng bị cáo vẫn phải thụ án dù tuổi cao.

( AFP ) - Thổ Nhĩ Kỳ : Chính quyền Erdogan tiếp tục trả thù đảo chính. Ngày 29/11/2017, toà án Istanbul tung lệnh truy bắt 333 quân nhân bị tình nghi có liên hệ với vụ đảo chính hụt vào tháng 7/2016. Trong danh sách truy bắt thêm này còn có 27 « giáo sĩ bí mật » trong phong trào Hồi giáo của giáo sĩ lưu vong Fethullah Gulen, đồng minh trước khi trở thành khắc tinh của tổng thống Erdogan. Từ sau cuộc binh biến, hơn 50 ngàn người trong mọi ngành nghề, từ quân nhân, cảnh sát cho đến giáo chức, phóng viên, đã bị bắt giam. Hơn 140.000 người đã bị sa thải.

(AFP) – Mỹ mở điều tra hàng nhôm lá Trung Quốc, Bắc Kinh dọa trả đũa. Hôm qua, 28/11/2017, bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross thông báo cho mở các cuộc điều tra để xác định xem mặt hàng « nhôm tấm thông thường » nhập khẩu từ Trung Quốc có được trợ giá, cạnh tranh không lành mạnh, gây hại cho công nghiệp Hoa Kỳ hay không. Ngay lập tức, hôm nay Bắc Kinh đã tỏ phẫn nộ với chính sách « bảo hộ mậu dịch » của Hoa Kỳ, đồng thời dọa sẽ có biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của các công ty Trung Quốc. Lần này, điều tra chống phá giá Mỹ không được khởi sự theo đề nghị của một công ty hay một tổ chức chuyên nghiệp như thường lệ, mà là do đề xuất của bộ Thương Mại Mỹ.

( AFP ) – Tổng thống Venezuela sẵn sàng ngừng bán dầu cho Mỹ. Mặc dù đất nước Venezuela đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng toàn diện, hôm qua tổng Nicolas Maduro cho biết sẵn sàng ngừng bán dầu cho Mỹ. Trong lúc kinh tế đang khốn quẫn, Caracas tố cáo Washington tiến hành chính sách « bức hại tài chính » đối với Venezuela. Tháng 8 vừa qua qua, tổng thống Donald Trump đã ban hành trừng phạt kinh tế với Caracas, cấm các ngân hàng và công dân Mỹ mua các trái phiếu hoặc làm ăn với chính phủ Venezuela. Trong khi đó, Venezuela cũng như tập đoàn dầu mỏ nhà nước đang rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán một phần, theo các cơ quan thẩm định tài chính.