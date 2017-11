Thêm một vụ kiện lớn đe dọa Uber

Ngày 22/11/2017 tòa án bang New York và Connecticut thông báo mở điều tra nhắm vào Uber. Lý do : Công ty kinh doanh dịch vụ thuê bao taxi này không khai báo về vụ bị tấn công tin học đánh cắp thông tin liên quan tới 57 triệu khách hàng trên thế giới từ hồi cuối 2016. Uber bị điều tra do không khai báo với các giới chức an ninh mạng của Hoa Kỳ mà lại chấp nhận trả tiền chuộc 100.000 đô la cho thủ phạm vụ tấn công.