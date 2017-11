(AFP)-Hồng Kông : Phong trào độc lập mở chiến dịch vận động mới. Hôm qua,14/11/17, phong trào tranh đấu cho Hồng Kông độc lập nâng tầm hoạt động, thách thức cảnh cáo « không được vượt làn ranh đỏ » của ông Tập Cận Bình. Hôm thứ ba, một tổ chức sinh viên và « Mặt Trận Dân Tộc Hồng Kông » đã mang biểu ngữ và hàng ngàn truyền đơn với nội dung « phải thoát Trung để bảo vệ dân tộc » và kêu gọi dân chủ hóa Hoa Lục, đến phân phát tại hàng chục khu đại học xá.

(AFP)- Venezuela : Phá sản, Caracas được Nga triển hạn nợ. Đến Mat cơva sáng nay, 15/11/2017, phái đoàn chính phủ Venezuela do bộ trưởng tài chính Simon Zerpa đã được Nga đồng ý bơm thêm dưỡng khí. Thỏa thuận ký kết liên quan đến khỏan tín dụng 3 tỷ đôla vay của Nga để mua vũ khí. Nội dung và điều kiện triển hạn nợ sẽ được công bố sau, theo AFP. Tổng số nợ của Venezuela lên đến 150 tỷ đôla trong số này có gần 10 tỷ đáo hạn.

(AFP) - Đa số dân Úc tán đồng hôn nhân đồng giới. Theo kết quả công bố hôm nay, 15/11/2017, trong cuộc bỏ phiếu kéo dài hai tháng, gần 62% trên số 12,7 triệu người tham gia cuộc trưng cầu, đã trả lời thuận cho hôn nhân đồng giới. Hàng ngàn người khắp nước Úc đã xuống đường chào đón kết quả. Thủ tướng Malcom Turnbull cũng tán thành kết quả và hy vọng luật được thay đổi trước lễ Giáng Sinh. Mong muốn của người dân còn phải được Nghị Viện thông qua dưới dạng luật, nhiều người trong cánh bảo thủ đảng của ông rất phản đối. Dự luật có thể được đưa ra ngay vào ngày mai, 16/11.

(AFP) – Ngân hàng Thế giới (WB) yêu cầu Ukraina lập tòa án xử tham nhũng. Ngân hàng Thế giới hôm qua 14/11/2017 đã đòi hỏi Ukraina thực hiện cam kết thành lập một tòa án đặc biệt, để đấu tranh chống nạn tham nhũng hàng năm làm thiệt hại từ 1 đến 2% tăng trưởng kinh tế của đất nước. Tham nhũng ở mọi cấp ở Ukraina là trở ngại chủ yếu cho đầu tư ngoại quốc mà nước này đang rất cần sau nhiều năm chiến tranh.

(AFP) – Số nạn nhân thiệt mạng vì khủng bố giảm trong năm 2016. Theo chỉ số về khủng bố thế giới (GTI) vừa công bố hôm nay 15/11/2017, số người chết trong các vụ tấn công khủng bố năm qua là 25.673 người, giảm 22% so với năm 2014. Tại 4/5 quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất là Syria, Pakistan, Afghanistan và Nigeria, số nạn nhân giảm đến 80%. Tuy nhiên Trung tâm nghiên cứu Úc Institute for Economics and Peace (IEP), xu hướng đáng ngại là số lượng các nước bị khủng bố đã tăng từ 65 nước năm 2015 lên 77 nước trong năm 2016.

(AFP) – Nghị viện Châu Âu thông qua quy định mới chống hàng Trung Quốc bán phá giá. Nghị viện Châu Âu hôm nay 15/11/2017 đã thông qua quy định chống phá giá mới, chủ yếu nhằm chống lại hàng Trung Quốc cạnh tranh bất chính. Văn bản này quy định phương thức tính toán mới để đánh thuế chống phá giá, với nhiều tiêu chí khác nhau như ảnh hưởng của Nhà nước đối với nền kinh tế, sự hiện diện phố biến của các công ty quốc doanh hay lãnh vực tài chính thiếu độc lập, kể cả phá giá về xã hội và môi trường.

(AFP) - Chính phủ Na Uy bị kiện vì không tôn trọng cam kết về khí hậu. Chính phủ Na Uy đã bị các tổ chức bảo vệ môi sinh Greenpeace, Natur og Ungdom, Grandparents' Climate Campaign kiện vì đã cho thăm dò dầu hỏa ở Bắc Cực ngược lại với cam kết trước đây. Phiên tòa đã mở ra ngày hôm qua, 14/11/2017 tại Oslo.