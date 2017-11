Thủ tướng Anh tố cáo « hành động thù nghịch » của Nga

Thủ tướng Anh Theresa May đã lên án các hành động « thù nghịch » của Nga trước các quan chức Nga trong bữa tối 13/11/2017 do thị trưởng Luân Đôn tổ chức. Bà cũng nêu chi tiết các biện pháp được áp dụng để bảo đảm an ninh cho Anh Quốc, song khẳng định không muốn xảy ra một « cuộc chiến tranh lạnh » mới.