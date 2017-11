Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ : Thêm một cựu cố vấn của Trump gặp tai tiếng

Báo chí Mỹ ngày 10/11/2017 tiết lộ tướng Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh của tổng thống Trump bị nghi ngờ từng có ý định trao giáo sĩ Fethullah Gulen, kẻ thù số 1 của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, đổi lấy hàng triệu đô la. Tướng Flynn đang bị điều tra trong nghi án thông đồng với Nga nhân bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Ông đã phải từ chức vào tháng 2/2017 sau chưa đầy một tháng ở cương vị cố vấn an ninh Nhà Trắng.

Thông tín viên đài RFI từ San Francisco, Eric de Salves cho biết thêm thông tin về mối liên hệ phức tạp giữa tướng Michael Flynn với Ankara :

"Cựu cố vấn an ninh của Donald Trump đang trong tầm ngắm của công tố viên Robert Mueller trong nghi án Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Hoa Kỳ hồi năm ngoái. Báo chí Mỹ thậm chí còn nêu khả năng tướng Flynn sẽ chính thức bị truy tố trong vụ này. Ông đã bị cách chức hồi tháng 2 vừa qua vì đã che giấu các cuộc trao đổi với đại sứ Nga tại Washington.

Giờ đây báo chí đang chú ý đến các hoạt động của tướng Flynn với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nhiều nguồn tin thân cận với công tố viên Robert Mueller được nhật báo The Wall Street Journal trích dẫn, giới điều tra đang tìm cách xác định mối liên hệ giữa cựu cố vấn an ninh Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ trong kế hoạch giao nộp nhà đối lập Fethullah Gullen, kẻ thù không đội trời chung của tổng thống Erdogan, cho chính quyền Ankara, đổi lấy 15 triệu euro.

Giáo sĩ Fethullah Gullen vẫn bị tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tố cáo là chủ mưu vụ đảo chính hụt hồi tháng 7/2016, cho dù từ năm 1999, ông này đã định cư tại bang Pennsylvania, Hoa Kỳ.

Theo kế hoạch được báo chí Mỹ tiết lộ, tướng Flynn dự trù dùng một chuyến máy bay riêng, đưa nhà đối lập Thổ Nhĩ Kỳ này sang đến tận nhà tù được đặt trên một hòn đảo trên vùng biển Marmara. Chiến dịch giao nộp Fethullah Gullen cho Ankara sẽ diễn ra như một vụ bắt cóc.

Báo The Wall Street Journal cho biết thêm là kế hoạch này đã được thảo luận tại một khách sạn ở New York vào tháng 12 năm ngoái, giữa tướng Flynn với nhiều lãnh đạo cao cấp trong chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ. Luật sư của cựu cố vấn an ninh Mỹ bác bỏ cáo buộc nói trên, coi đây là những thông tin mang tính xúc phạm".