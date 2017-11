(AFP) - Việt Nam : Số người chết vì bão Damrey tiếp tục tăng. Theo thống kê mới nhất ngày 09/11/2017 của chính quyền Việt Nam, 91 người đã thiệt mạng vì lở đất, lụt lội tại miền trung và vẫn còn 23 người mất tích. Thành phố Đà Nẵng, nơi diễn ra thượng đỉnh APEC, không bị thiệt hại vì bão, nhưng mưa lớn vẫn kéo dài tại đây. Người dân Hội An đang tích cực dọn dẹp các tuyến phố để chuẩn bị tiếp đón phái đoàn lãnh đạo tham dự APEC. Tính từ đầu năm 2017, đã có 170 người chết ở Việt Nam vì bão lụt.

(Interfax) - Nga bắt đầu giao xe tăng cho Việt Nam. Bản tin của Interfax ngày 07/11/2017 trích dẫn một quan chức quân sự cao cấp tại Matxcơva cho biết Nga đang chuyển giao những chiếc xe tăng loại T-90S và T-90SK đầu tiên cho Việt Nam. Đầu năm 2017, Hà Nội đặt mua 64 chiếc xe tăng của Nga, trị giá hợp đồng khoảng 250 triệu đô la. Vẫn nguồn tin trên tiết lộ, phía Nga đang đàm phán với Việt Nam về dự án cung cấp hệ thống chống tên lửa của Nga cho quân đội Việt Nam.

(AFP) - Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 100 người trong chiến dịch chống Daech. Theo hãng Anadolu, Ankara đã phát lệnh truy nã nhắm vào 245 người bị tình nghi là có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo, 111 trong số đó đã bị bắt vào sáng ngày 09/11/2017. Một phần tư những người bị bắt mang quốc tịch Syria. Thổ Nhĩ Kỳ từ hai năm qua liên tục bị tấn công khủng bố mà Daech nhận là tác giả.

(RFI) - Daech thất thủ tại thành phố cuối cùng ở Syria. Ngày 08/11/2017, quân đội chính phủ Syria, được không quân Nga và lực lượng Hezbollah Liban yểm trợ, đã chiếm lại thành phố Al-Boukamal, căn cứ cuối cùng của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ở Syria. Như vậy, Daech không còn chiếm giữ được bất kỳ thành phố nào ở Syria và Irak, song vẫn hiện diện tại các vùng hoang mạc rộng lớn giữa hai nước. Lực lượng thánh chiến đang tích trữ lương thực, vũ khí, đạn dược nhằm thực hiện « chiến tranh quấy rối ».

(AFP) – Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đòi liên minh Ả Rập do Ryiad dẫn đầu xóa bỏ cấm vận Yemen. Trong cuộc họp kín ngày 08/11/2017, 15 thành viên của Hội Đồng Bảo An bày tỏ quan ngại trước tình trạng nhân đạo thảm khốc tại Yemen. Nạn đói và dịch tả đe dọa một phần lớn dân cư tại quốc gia có đường biên giới chung với Ả Rập Xê Út này. Cuộc nội chiến tại Yemen đã kéo dài từ 2014 giữa phe nổi dậy Houthi theo hệ phái Shia được Iran hậu thuẫn với phe trung thành với tổng thống Salleh, được Ả Rập Xê Út yểm trợ.

(AFP) - Liên Hiệp Châu Âu áp dụng lệnh cấm vận vũ khí Venezuela. Bất chấp chống đối của Luân Đôn, do Venezuela là một đối tác kinh tế quan trọng của Anh, Liên Hiệp Châu Âu ngày 08/11/2017 quyết định cấm vận vũ khí đối với Caracas, nhằm trừng phạt chế độ của tổng thống Maduro đàn áp đối lập, gây khủng hoảng chính trị nghiêm trọng cho Venezuela. Ngoại trưởng 28 nước trong Liên Hiệp Châu Âu không loại trừ khả năng sẽ đưa ra thêm những biện pháp trừng phạt khác.

( AFP ) - Pháp và tai tiếng Paradise Papers. Nhóm điều tra "Paradise Papers" ngày 08/11/2017 tiết lộ nhà tỷ phú Pháp Bernard Arnault, chủ nhân của những nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton hay Dior, bị cáo buộc "lách thuế" trong hai vụ mua bán hàng chục triệu đô la. Đạo diễn Pháp Jean-Jacques Annaud, nổi tiếng với những bộ phim như Bảy Năm Tại Tây Tạng, hay Người Tình, cũng có tên trong danh sách các nhà giàu nhất thế giới cất giấu tài sản ở các thiên đường thuế.

(AFP) – Một cặp vợ chồng Mỹ khai thác rượu vang Bourgogne. Nói tới dòng vang Bourgogne, cái tên đầu tiên mọi người nghĩ đến là Pommard. Chủ nhân hầm rượu Château de la Commaraine ngày 09/11/2017 thông báo vừa chuyển nhượng lại khu đồn điền trồng nho gần 4 hectar này cho một cặp vợ chồng Mỹ Mark Nunnelly và Denise Dupre. Riêng hầm rượu Pommard chính hiệu, với cơ ngơi đồ sộ trải rộng trên diện tích 20 hectar, thì từ 2014 đã thuộc về Michael Baum, một "ông chủ" của vùng thung lũng tin học California, Silicon Valley.

(AFP) - Hàn Quốc phạt ba nhà sản xuất xe hơi vì gây ô nhiễm. Theo thông báo ngày 09/11/2017 của bộ Môi Trường Hàn Quốc, ba công ty Mercedes-Benz, BMW và Porsche sẽ phải nộp tổng số tiền phạt 63 triệu đô la vì vi phạm quy định về phát thải khí CO2. Hãng BMW bị phạt nặng nhất, với 54 triệu đô la. Khoảng 8.000 xe BMW đã được nhập và bán tại Hàn Quốc từ năm 2013 đến 2016, sử dụng hệ thống chống ô nhiễm chưa được thông qua.