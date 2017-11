Khủng hoảng trong nội các Anh: Thêm một bộ trưởng từ chức

Bộ trưởng đặc trách Phát triển Quốc tế của chính phủ Anh , bà Priti Patel, đã từ chức tối 08/11/2017, sau khi bị phát hiện đã tiếp xúc với các quan chức Israel mà không thông báo cho thủ tướng Theresa May. Như vậy là với hai bộ trưởng phải từ chức trong một tuần lễ, chính phủ Anh đang bị khủng hoảng, khiến Luân Đôn yếu thế vào lúc mở vòng đàm phán thứ sáu với Liên Hiệp Châu Âu về thủ tục Brexit.

Thông tín viên RFI Muriel Delcroix từ Luân Đôn phân tích :

"Một ngày mới, một vụ khủng hoảng mới", đó là tựa của tờ báo cánh hữu Daily Telegraph khi nói về tác động tai hại đối với thủ tướng Theresa May sau vụ bộ trưởng đặc trách Phát triển Quốc tế phải từ chức. Bà Priti Patel là một người ủng hộ Brexit có tiếng nói quan trọng trong nội các. Riêng báo Times, thuộc khuynh hướng bảo thủ và tờ The Guardian muốn nước Anh ở lại trong Liên Hiệp Châu Âu, cả hai cùng nêu lên khả năng chính phủ của thủ tướng May bị đổ.

Rốt cuộc, tai tiếng lần này vượt ngoài vụ một thành viên trong chính phủ phá rào, mở các kênh đối thoại với Irael song song với chính sách ngoại giao của Luân Đôn. Vụ việc này cho thấy thủ tướng Theresa May đang trong thế yếu nghiêm trọng và đó là điều mà cả báo giới lẫn các chính trị gia ở Anh cùng nêu lên trong ngày hôm nay.

Bà May không chỉ để mất đa số ở Hạ Viện sau cuộc bầu cử trước thời hạn hồi tháng sáu vừa qua, mà ngay trong nội bộ, chính phủ Anh đã mất đoàn kết. Thế rồi Theresa May còn phải chứng minh với công luận là bà có khả năng đạt được một thỏa thuận tốt cho nước Anh trong thủ tục chia tay với Liên Hiệp Châu Âu. Giờ đây thủ tướng May còn phải xử lý luôn cả vụ tai tiếng sách nhiễu tình dục liên quan đến đảng của bà.

Trước bấy nhiêu thách thức, vậy mà tất cả mọi người tại Luân Đôn đều nêu lên một nghịch lý : chính tình cảnh rệu rã ấy lại là điểm mạnh của thủ tướng Theresa May. Đảng Bảo Thủ tới nay không tìm được một nhân vật nào đủ tầm cỡ để thay thế bà và vì vậy đảng này sẽ cố gắng làm tất cả để giữ bà May trong chức vụ thủ tướng cho tới khi nào vương quốc Anh ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu".