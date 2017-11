(AFP) – Trump tuyên bố ngày 7/11 là “Ngày tưởng niệm nạn nhân Cộng Sản”. Nhân ngày mùng 7/11, ngày kỷ niệm cuộc Cách Mạng Tháng 10 Nga, tổng thống Mỹ Donald Trump cho là phải tuyên bố ngày này là « Ngày các nạn nhân Cộng Sản ». Ông Trump tuyên bố như trên lúc ở Hàn Quốc, nhưng trong một thông cáo do Nhà Trắng tại Washington đưa ra, tổng thống Mỹ giải thích là « trong thế kỷ qua, các chế độ cộng sản trên thế giới đã sát hại hơn 100 triệu người, một số lớn hơn nữa bị bóc lột, bị hành hạ, những phá hoại không kể xiết ». Thông cáo được công bố ngay trước ngày ông Trump đến Trung Quốc.

(AFP) - Ấn Độ : New Delhi đóng cửa trường học vì không khí ô nhiễm. Các trường tiểu học ở thủ đô Ấn Độ đã phải đóng cửa hôm nay, 08/11/2017, do không khí đặc biệt bị ô nhiễm. Năm triệu trẻ em như vậy bị buộc ở nhà. Thành phố New Delhi như bị phủ một lớp sương mù ô nhiễm dày đặc. Trong một báo cáo công bố hồi tháng trước, tạp chí y khoa Lancet xác định rằng nạn ô nhiễm là nguyên nhân khiến 2,5 triệu người thiệt mạng ở Ấn Độ vào năm 2015, mức cao nhất trên thế giới.

(AFP) - FBI không mở được điện thoại của sát thủ Texas. Các nhà điều tra Mỹ hôm 07/11/2017 cho biết FBI vẫn chưa mở được các dữ liệu trong điện thoại di động của kẻ sát nhân đã giết chết 25 người trong một nhà thờ ở Texas. Trở ngại này có thể làm dấy lại cuộc tranh luận về việc mã hóa các liên lạc thông tin và việc bảo vệ đời tư. Hồi tháng 10, giám đốc FBI đã báo động là vẫn chưa thâm nhập được dữ liệu của gần 7.000 điện thoại di động trong 11 tháng qua, dù được luật pháp cho phép.

(Reuters) - Phong tỏa 1.200 tài khoản tại Ả Rập Xê Út. Các ngân hàng Ả Rập Xê Út cho đến hôm qua 07/11/2017 đã phong tỏa trên 1.200 tài khoản của cá nhân và doanh nghiệp, trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng quy mô tung ra hôm 4/11. Khoảng mấy chục thành viên hoàng gia, chính khách và doanh nhân đã bị bắt ; cổ phiếu các doanh nghiệp trực thuộc bị giảm từ 8 đến 10%.

(AFP) - Giải thưởng tự do báo chí RSF. Hôm qua, 07/11/2017, tổ chức Phóng viên không biên giới, RSF, trụ sở tại Paris, thông báo là giải thưởng về tự do báo chí Phóng viên không biên giới – TV5 Monde 2017 được trao tặng cho nhà báo Ba Lan Tomasz Piatek, phóng viên nhiếp ảnh Iran bị cầm tù Sohei Arabi và trang thông tin trên mạng của Thổ Nhĩ Kỳ Medyascope TV. Các phóng viên và trang thông tin nói trên được trao giải vì đã có nhiều nỗ lực "bảo vệ và thúc đẩy tự do thông tin". Lễ trao giải đã được tổ chức tại thành phố Strasbourg, miền Đông nước Pháp.

(AFP) - Nước Đức sẽ công nhận "giới tính thứ ba". Nước Đức đang chuẩn bị trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Âu cho phép lập ra "giới tính thứ ba". Được yêu cầu xét xử một trường hợp riêng, Tòa Bảo Hiến của Đức hôm nay, 08/11/2017, gia hạn cho Hạ viện từ đây đến ngày 31/12/2017 biểu quyết một đạo luật hợp thức hóa "giới tính thứ ba" trong giấy khai sinh, bên cạnh giới tính "nam" và "nữ". Trên thế giới, nhiều nước, trong đó có Úc, New Zealand, Ấn Độ hay Nepal đã công nhận giới tính thứ ba hoặc giới trung.