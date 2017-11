(AFP) - Việt Nam : Số nạn nhân chết vì bão số 12 lên đến 69 người.

Theo tổng kết mới nhất của chính quyền Việt Nam được thông báo hôm nay, 07/11/2017, ngoài số nạn nhân nói trên, còn 30 người khác bị mất tích. Tổ chức UNICEF cho biết có ít nhất bốn trẻ em thiệt mạng, hai em khác mất tích, và một triệu thanh thiếu niên bị ảnh hưởng bởi trận bão dữ dội nhất khu vực trong năm nay. Ủy ban Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn nói rằng trên 100.000 căn nhà vẫn đang chìm dưới làn nước.

(AFP) - Bắc Kinh kêu gọi Pháp bảo đảm an ninh cho kiều dân Trung Quốc. Yêu cầu đưa ra ngày hôm qua 06/11/2017, thúc giục Pháp « giải quyết nhanh chóng » vụ hàng chục du khách Trung Quốc bị trấn lột gần Paris vào đầu tháng 11, sau khi bị xịt hơi cay. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Hoa Xuân Oánh cũng yêu cầu Pháp đảm bảo an ninh cho kiều dân Trung Quốc, đồng thời kêu gọi người Trung Quốc đến Pháp là phải đề cao cảnh giác. Trung Quốc đứng hàng thứ 3 về lượng du khách đến Pháp, sau Anh và Mỹ.

(Reuters) - Công an Trung Quốc gia tăng chiến dịch chống tội phạm tài chính. Theo trang mạng bộ An Ninh Quốc Gia ngày 07/11/2017, bộ này đã phát động chiến dịch ngăn chặn nạn tập hợp vốn bất chính, gian lận tài chính, làm tiền giả, thẻ tín dụng giả, lập ngân hàng lậu, giao dịch tài chính trên mạng. Năm ngoái công an Trung Quốc đã phát hiện hơn 380 ngân hàng « chui », bắt giữ khoảng 800 người.

(AFP) - Giáo hội Công giáo kêu gọi đóng góp. Hội đồng Giám mục Pháp hôm qua 06/11/2017 loan báo sẽ tung ra một chiến dịch truyền thông chưa từng thấy vào cuối tháng 12 để khuyến khích đóng góp tài chính cho các hoạt động. Nguồn thu duy nhất này ngày càng giảm xuống, trong khi với quy định Nhà nước thế tục năm 1905, nguồn tài trợ từ công quỹ hết sức ít ỏi và chỉ dành do việc trùng tu các nhà thờ quá cũ kỹ. Giáo hội rầt cần nguồn tài chính để duy trì trợ cấp cho 12.000 linh mục đang phục vụ và 11.000 nhân viên ngoại đạo.

(AFP)- Ít nhất 2 người chết trong vụ tấn công một đài truyền hình Afghanistan. Một nhóm khủng bố cải trang làm cảnh sát hôm nay 07/11/2017 đã tấn công vào trụ sở kênh truyền hình Shamshad TV ở Kabul làm ít nhất hai người thiệt mạng, trong bối cảnh bạo động đang tăng lên đối với các nhà báo Afghanistan. Vụ tấn công bằng súng trường và lựu đạn kéo dài ba tiếng đồng hồ, do tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo đứng ra nhận trách nhiệm.

(AFP) – Các nhân vật Ả Rập Xê Út bị bắt sẽ ra tòa. Công tố viên trưởng Ả Rập Xê Út hôm qua 06/11/2017 cho biết khoảng mấy chục người bị bắt trong khuôn khổ cuộc thanh trừng tham nhũng đại quy mô ở nước này, sẽ được đưa ra xét xử. Có 11 ông hoàng, 4 bộ trưởng và vài chục cựu bộ trưởng đã bị bắt hôm thứ Bảy 4/11, trong chiến dịch do ủy ban chống tham nhũng tung ra. Người đứng đầu ủy ban này là vị thái tử quyền lực Mohammed Ben Salmane.

(Reuters) - Liên Hiệp Quốc hôm nay, 07/11/2017, chỉ trích Ả Rập Xê Út phong tỏa Yemen. Ả Rập Xê Út đã quyết định phong tỏa đường bộ, đường thủy và hàng không của Yemen, vào hôm qua, sau khi một hỏa tiễn từ Yemen đã bị bắn chặn gần thủ đô Ryad. Trong lúc cuộc nội chiến đang diễn ra, Yemen đang chịu gần như « thảm họa » nhân đạo. Theo OMS, có 900.000 người đang bị dịch tả và 7 triệu người sắp bị đói. Liên Hiệp Quốc kêu gọi tiếp tế nhân đạo khẩn cấp.

(AFP) – Pháp và Thụy Sĩ câu lưu 10 nghi phạm khủng bố. Nhóm người này, tuổi từ 18 đến 65, đã bị bắt ngày 07/11/2017, tại miền Nam nước Pháp và tại Thụy Sĩ, trong một chiến dịch chống khủng bố. Những kẻ tình nghi này đã tham gia diễn đàn trên mạng Telegram mà giới thánh chiến sử dụng. Có 9 người bị bắt ở Pháp, và một phụ nữ 23 tuổi, người Colombia bị bắt tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên cảnh sát đã không tìm thấy vũ khí khi khám xét nơi cư ngụ những nghi phạm.