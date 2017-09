(REUTERS) - Tổng thống Trump đòi xét lại thỏa thuận tự do mậu dịch Mỹ- Hàn. Vài giờ trước khi Bắc Triều Tiên thử nghiệm bom nhiệt hạch, ngày 02/09/2017, tổng thống Trump cho biết tuần tới sẽ cùng với các cố vấn nghiên cứu hồ sơ thương mại với Hàn Quốc. Nên hay không hủy bỏ thỏa thuận tự do mậu dịch Washington đã ký kết với Seoul từ năm 1994 ? Hoa Kỳ trong thế nhập siêu so với đối tác châu Á này.

(RFI) - Philippines: Chiến dịch tái chiếm Marawi tiến triển. Sau một tuần chiến sự căng thẳng, quân đội Philippines đã chiếm lại được ngôi đền Hồi giáo lớn mà quân khủng bố Maute dùng làm tổng hành dinh. Thắng lợi này sẽ cho phép quân đội chính phủ mở trận quyết đấu sau cùng. Điều lo ngại là hiện không ai rõ số lượng con tin mà quân thánh chiến đang nắm giữ để dùng làm « lá chắn sống ».

(AP) - Bangladesh : Trại tị nạn tiếp đón người Rohingya Miến Điện bị quá tải. Theo một chức Liên Hiệp Quốc hoạt động tại Bangladesh ngày 03/09/2017, các trại tị nạn tại đây không còn khả năng đón nhận người tị nạn Hồi giáo Rohingya. Chưa đầy 2 tuần lễ, từ ngày 25/08/2017 đã có tới 73.000 vượt biên sang Bangladesh, để thoát khỏi bạo động bùng lên ở phía tây Miến Điện.

(AFP) - Ấn Độ : Lần đầu tiên có nữ bộ trưởng Quốc Phòng. Theo quyết định của thủ tướng Narendra Modi ngày hôm nay, bà Nirmala Sitharaman, hiện đang nắm giữ vị trí bộ trưởng Thương Mại sẽ là phụ nữ Ấn Độ đầu tiên lãnh đạo bộ Quốc Phòng. Quyết định bổ nhiệm này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Ấn Độ với Trung Quốc và Pakistan tiếp tục gia tăng.

(REUTERS) - Nga yêu cầu Hoa Kỳ trả lại các cơ sở ngoại giao. Bộ Ngoại Giao Nga ngày 03/09/2017 trong một thông cáo đã chỉ trích Hoa Kỳ có thái độ thù nghịch, đồng thời yêu cầu chính quyền Washington trả lại cho Matxcơva các cơ sở ngoại giao của Nga tại Mỹ. Thông cáo này của Nga được đưa ra sau khi Hoa Kỳ quyết định đóng cửa lãnh sự quán Nga ở San Francisco và nhiều cơ quan ngoại giao khác của Nga ở Washington và New York.

(AFP) - Pháp : 15 người bị thương vì bị sét đánh tại một lễ hội âm nhạc. Trong số đó, có hai người bị bỏng nặng. Theo tường thuật của cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 02/09/2017 tại một ngôi làng nhỏ ở đông bắc thành phố Strasbourg, vào lúc lễ hội âm nhạc « Vieux Canal » sắp khai mạc. Sự việc xảy ra bất ngờ, khiến mọi hoạt động lễ hội đều bị hủy bỏ.

(AFP) - Teddy Riner : 9 lần vô địch nhu đạo thế giới. Teddy Riner, 28 tuổi, đang viết nên một trang sử mới cho bộ môn nhu đạo. Ngày 02/09/2017 Riner giành chức vô địch judo thế giới lần thứ 9 tại Budapest, Hungary, sau khi hạ đối thủ người Brazil David Moura trong trận chung kết. Chiến thắng lần nay có một ý nghĩa lớn bởi từ đầu năm đến nay Teddy Riner bị thương và không tham gia bất kỳ một cuộc tranh tài nào. Riner hai lần đoạt huy chương vàng Olympic, thắng liên tiếp 134 trận đấu trong 10 năm trở lại đây.