Ukraina trục xuất một nhà báo Nga vì làm phóng sự phê phán Kiev

Hôm qua, 30/08/2017, cơ quan an ninh Ukraina đã bắt giữ và sau đó trục xuất một nữ nhà báo Nga thuộc đài truyền hình Pervyi Kanal, với lý do các hoạt động của nhà báo này làm « tổn hại các lợi ích quốc gia » của Ukraina.

Một nguồn tin bên trong cơ quan an ninh cho AFP biết, do làm một phóng sự tiêu cực nhân ngày quốc khánh Ukraina, nhà báo Nga đã bị trục xuất và cấm nhập cảnh.

Trước đó, hai nhà báo Tây Ban Nha và một nhà báo Nga cũng đã bị trục xuất. Theo thông tín viên RFI Sebastien Gobert, tại Kiev, cách hành xử của chính quyền Ukraina đối với các nhà báo làm dấy lên nhiều câu hỏi và chỉ trích.

"Biện pháp này sẽ được áp dụng đối với tất cả những ai tìm cách làm mất uy tín Ukraina. Phát ngôn viên của cơ quan an ninh Ukraina – SBU – đã nói thẳng ra như vậy để biện minh cho việc trục xuất một nữ nhà báo Nga thuộc đài truyền hình Pervyi Kanal. Nhà báo này bị cấm nhập cảnh trong vòng 3 năm.

Nhiều cơ quan truyền thông Nga, đặc biệt là Pervyi Kanal, tiến hành các hoạt động tuyên truyền và đưa tin giả bất lợi cho Ukraina. Do vậy, việc cấm nhập cảnh có thể được đưa ra vì lý do an ninh quốc gia, trong khuôn khổ cuộc chiến hoành hành tại Ukraina từ năm 2014.

Thế nhưng, có một câu hỏi được đặt ra : Tại sao cho phép nhà báo này nhập cảnh tác nghiệp để rồi sau đó lại trục xuất, trong khi ai cũng biết người này đưa tin không thẳng thắn ? Một nữ nhà báo Nga khác cũng đã từng chịu chung số phận ngày 15/08 vừa qua. Rồi có hai nhà báo Tây Ban Nha bị chặn giữ tại sân bay Kiev ngày 29/08 cho dù trước đó, họ đã được phép vào tác nghiệp. Các trường hợp này tạo cảm giác là các cơ quan an ninh Ukraina không phối hợp với nhau và đưa ra những tín hiệu trái ngược liên quan đến việc tôn trọng quyền tự do báo chí."