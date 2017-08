Tây Ban Nha: Nhóm khủng bố đã chuẩn bị các cuộc tấn công lớn hơn

Mohamed Chemlal đã khai như trên với thẩm phán tại tòa án Madrid, khi ra tòa hôm qua cùng với ba nghi can khác. Chemlal, người Tây Ban Nha, cùng với một nghi can người Maroc, Driss Oukabir, ngay tối qua đã bị truy tố với tội danh “giết người mang tính khủng bố” và “tàng trữ chất nổ”. Cả hai đều sống tại Ripoll, nơi mà nhóm khủng bố, gồm tổng cộng 12 thành viên, được thành lập. Nghi can thứ ba cũng bị truy tố, nhưng thẩm phán chưa nêu rõ tội danh, còn về nghi can thứ tư thì các thẩm phán sẽ ra quyết định vào thứ ba tuần tới.

Từ Madrid, thông tín viên RFI François Musseau tường trình về những lời khai của các nghi can khủng bố:

“Các vụ tấn công khủng bố lẽ ra đã tàn khốc hơn những vụ vừa xảy ra. Đó là thông tin chủ yếu mà một trong bốn nghi can đã xác nhận. Mohamed Chemlal đã thú nhận gần như toàn bộ âm mưu, chẳng hạn như mục tiêu thật sự của nhóm này là tấn công vào các công trình kiến trúc của Barcelona, như giáo đường Sagrada Familia. Các nghi can khủng bố dự trù chất toàn bộ các khối chất nổ, đặc biệt là 120 kg khí butane, lên những chiếc xe tải nhỏ, để gây ra thiệt hại thật nặng nề.

Chemlal, bị thương trong vụ nổ ở Alcanar, thì cho biết là các vụ tấn công khủng bố được dự trù xảy ra vào ban đêm, nhưng theo một nguồn tin tư pháp, các thẩm phán không tin điều đó. Ngoài ra, hai nghi can khai rằng, imam Abdelkabi Es Satty, đầu não của các vụ khủng bố, chết trong vụ nổ ở Alcanar, một ngày trước vụ đâm xe vào người đi đường ở đại lộ Ramblas, đã có ý định tự thiêu.

Cảnh sát vùng Catalunya không tin như thế vì cho tới nay họ vẫn cho rằng, vài ngày trước các vụ tấn công khủng bố, Abdelkabi Es Satty đã có ý định đi sang Syria, đến vùng do Daech kiểm soát.”