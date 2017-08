(AFP) – Nhật sắp hoàn tất bức tường băng ngầm ở Fukushima. Hôm nay, 22/08/2017, Tepco, công ty khai thác nhà máy điện hạt nhân bị tai nạn Fukushima, đang hoàn tất đoạn cuối cùng của bức tường băng ngầm dài 1,5 km nhằm ngăn phóng xạ nhiễm vào các luồng nước chảy từ núi xuống biển.

(AFP) – Tòa án tối cao Ấn Độ cấm ly hôn « cấp tốc ». Quyết định trên được đưa ra hôm nay, 22/08/2017, chấm dứt một hủ tục bị phụ nữ phản đối. Trước đây, một người đàn ông đạo Hồi có thể ly dị vợ bằng cách nói từ « talaq » (ly dị) ba lần. Có nhiều phụ nữ chia sẻ rằng họ đã bị chồng bỏ bằng cách này qua Skype, hoặc thậm chí tin nhắn trên WhatsApp.

(AFP) – Du lịch vùng Paris khởi sắc trở lại. Sau một năm 2016 thảm hại, ngành du lịch ở Paris và vùng phụ cận đã phá kỷ lục về số du khách trong sáu tháng đầu năm nay, theo các số liệu được Uỷ ban Du lịch Vùng công bố hôm nay, 22/08/2017. Trong 6 tháng đầu năm, vùng Paris đã tiếp đón đến 16,4 triệu du khách, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất từ 10 năm nay.

(AFP) – Phát hiện trứng nhiễm Fipronil ở Ý. Theo một quan chức địa phương hôm qua, 21/08/2017, một lô trứng rán đông lạnh của Đức có dấu vết thuốc trừ sâu fipronil đã được rút khỏi các quầy hàng ở Milano (miền bắc nước Ý). Trứng nhiễm Fipronil cũng đã được phát hiện ở tại hai xí nghiệp khác của Ý.

(AFP) – Nhà phát minh Đan Mạch ném xác phóng viên Thụy Điển xuống biển. Ông Peter Madsen khai cáo trước tòa vào hôm qua, 21/08/2017, rằng cái chết của nữ phóng viên Kim Wall chỉ là tai nạn, và ông đã ném xác của bà xuống biển ở Vịnh Koge, phía nam Copenhagen. Trước khi qua đời, bà Kim Wall đang viết một phóng sự về ông Peter Madsen và những con tàu ngầm tự chế của ông. Bà đã biến mất vào ngày thực hiện phóng vấn ông Peter Madsen vào ngày 10/08/2017.

(AFP) – Johnson and Johnson bồi thường 347 triệu đôla. Đó là quyết định của tòa án bang California vào hôm qua, 22/08/2017. Bà Eva Echeverria, người đệ đơn kiện công ty Johnson and Johnson vào tháng 06/2016, sẽ được nhận số tiền 347 triệu đôla. Bà Eva cho biết bà đã bị ung thư tử cung do dùng phấn rôm của hang này.

(AFP) – Colombia sẵn sàng cho cựu chưởng lý Venezuela tị nạn. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã tuyên bố như trên hôm qua, 21/07/2017. Ông viết trên Twitter : « Chính quyền Colombia sẽ bảo vệ bà Luisa Ortega. Nếu bà Luisa Ortega cần, chúng tôi sẽ cho phép bà tị nạn chính trị ». Quyết định này của tổng thống Juan Manuel Santos sẽ làm gia tăng căng thẳng với chính quyền Venezuela.

(AFP) – Lãnh đạo Lầu Năm Góc đến Irak theo dõi tình hình tại Tal Afar. Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ James Mattis đã đến Bagdad hôm nay, 22/08/2017, trong bối cảnh lực lượng quân đội Irak siết chặt vòng vây tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo tại căn cứ Tal Afar. James Mattis cho biết ông đến Bagdad để trao đổi với thủ tướng Irak Haider al-Abadi và các lãnh đạo cấp cao khác, trong đó có lãnh đạo vùng tự trị Kurdistan Massoud Barzani. Ông Mattis bày tỏ mong muốn hỗ trợ hỗ trợ chính phủ tiêu diệt lực lượng Hồi Giáo cực đoan Deach.

(AFP) – Syria: Hơn 40 thường dân lại thiệt mạng do bị quân Mỹ oanh tạc. Thông tin này được Đài Quan Sát Nhân Quyền Syria tiết lộ với hãng tin AFP hôm nay, 22/08/2017. Đây là hậu quả sau hai ngày không quân Hoa Kỳ oanh tạc liên tục vào khu dân cư mà Deach kiểm soát tại thành phố Raqa. Trong số 42 người thiệt mạng, có 19 trẻ em và 12 phụ nữ.