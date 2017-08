Bắc Triều Tiên hỗ trợ Syria phát triển vũ khí hóa học

Trong vòng sáu tháng vừa qua, đã có hai chiếc tàu chở hàng từ Bắc Triều Tiên đến đơn vị nghiên cứu và phát triển vũ khí hóa học tại Syria. Đây là thông tin trong bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc về vấn đề Bình Nhưỡng vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế. Một nhóm chuyên gia đã soạn thảo bản báo cáo này và trình lên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc vào đầu tháng 08/2017.

Bản báo cáo tuyệt mật dài 37 trang đã được tiết lộ với hãng tin Reuters vào hôm qua, 21/08/2017. Theo tài liệu trên, nhóm chuyên gia này đang điều tra về vấn đề hợp tác trao đổi chất hóa học, tên lửa đạn đạo và vũ khí giữa chính quyền Damas và Bình Nhưỡng.

Trong vòng sáu tháng qua, hai quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã chặn một số tàu chở hàng đến Syria, và một quốc gia khác cho biết có khả năng những chuyến hàng này nằm trong hợp đồng kinh tế giữa tập đoàn Korea Mining and Development Trading Corporation (KOMID) và chính quyền Syria. Tuy vậy, tài liệu trên không cho biết thông tin chi tiết về hàng hóa trên tàu, cũng như thời gian và địa điểm những chuyến hàng từ Bắc Triều Tiên bị chặn.

Korea Mining and Development Trading Corporation là một tập đoàn buôn bán vũ khí và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, đã bị Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc cho vào danh sách đen năm 2009. Còn bên nhận hàng là một công ty bình phong của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Syria (Syria Scientific Studies and Research Center). Đây là trung tâm nghiên cứu và phát triển vũ khí hóa học của quốc gia Trung Đông này từ những năm 1970.

Còn tại Bình Nhưỡng, đáp lại cuộc tập trận thường niên Ulchi Freedom Guardians giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ, chính quyền Kim Jong-Un hôm nay tuyên bố sẽ « trả đũa không khoan nhượng » và cho rằng sự kiện quân sự này là hành động chuẩn bị xâm lược Bắc Triều Tiên.