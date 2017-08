(AFP) - Nhật Bản phóng vệ tinh định vị thứ ba lên quỹ đao. Hỏa tiễn H-2A của Nhật Bản ngày 19/08/2017 đã thành công trong việc đặt một vệ tinh Nhật Bản vào quỹ đạo. Đây là vệ tinh định vị thứ ba được Nhật Bản đưa lên không gian nhằm bổ sung cho hệ thống GPS của Hoa Kỳ, cải thiện dịch vụ GPS tại Nhật Bản. Một vệ tinh thứ tư cùng loại sẽ được phóng lên vào từ nay đến cuối năm.

(Reuters) - Một người Hàn Quốc bị bắt về tội lừa phụ nữ Thái Lan qua Hàn Quốc ép buộc hành nghề mại dâm. Theo một viên chức Thái Lan ngày 19/08/2017, Kim Hyoung Joon, 39 tuổi, đã bị bắt ở Bangkok về tội lừa gạt trên 20 phụ nữ Thái Lan qua Hàn Quốc. Người này bị nghi là thuộc một băng đảng xuyên quốc gia, đã bị Bangkok và Seoul phối hợp truy lùng. Theo cảnh sát Thái Lan, Kim Hyoung Joon bị khép vào tội buôn người.

(Reuters) - Quân đội Liban tấn công Daech. Quân đội Liban hôm nay, 19/08/2017, thông báo bắt đầu mở tấn công và phần lãnh thổ phía bắc, nằm lọt ở bên trong biên giới Syria hiện do Daech chiếm giữ. Đồng thời ở bên kia biên giới, lực lượng Hezbollah Liban theo hệ phái Shia cũng đồng thời phối hợp với quân đội Syria mở chiến dịch phản công lực lượng thánh chiến.Tuy nhiên, một nguồn tin quân sự Liban cho hay không hề có sự phối hợp nào trong hai chiến dịch tấn công Daech này.

(AFP) - Nhà xuất bản Đại học Cambridge bị Trung Quốc kiểm duyệt. Nhà xuất bản nổi tiếng Cambridge University Press, hôm qua thừa nhận là hơn 300 bài viết công bố trên mạng đã bị chặn truy cập tại Trung Quốc. Nhà xuất bản cho biết lý do đã nhận được chỉ thị của chính quyền Trung Quốc yêu cầu chặn một số bài viết nghiên cứu đăng trên trang mạng tạp chí « China Quarterly ». Trong danh sách bài bị kiểm duyệt, có nhiều bài viết về phong trào dân chủ Trung Quốc và về cuộc biểu tình trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Cambridge University Press là một nhà xuất bản có danh tiếng và lâu đời nhất nước Anh, từng có xuất bản phẩm đầu tiên từ năm 1584. Việc nhà xuất bản danh tiếng của đại học Anh chuyên phổ biến các bài nghiên cứu bị kiểm duyệt đã gây phẫn nộ trong giới học giả quốc tế.