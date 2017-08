Ukraina muốn chứng minh sự vô can với tên lửa Bắc Triều Tiên

Hôm 14/08/2017, tờ báo Mỹ The New York Times công bố một cuộc điều tra, gắn liền các tên lửa liên lục địa do Bắc Triều Tiên thử nghiệm với các động cơ sử dụng công nghệ tên lửa Ukraina. Bài báo đã gây chấn động tại Ukraina và bị cực lực phản đối. Ngày 16/08/2017, tổng thống Ukraina Porochenko đã ra lệnh mở cuộc điều tra, nhưng hơi muộn màng.