Tiểu sử Leonardo Da Vinci : từ sách thành phim

Vào năm 2014, nhân một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Mỹ National Public Radio, nam tài tử Di Caprio cho biết vì sao anh đã được đặt tên Leonardo. Theo lời anh kể, bố mẹ anh từng đi thăm thành phố Florence (Firenze) trong thời gian mẹ anh đang có bầu. Khi ghé thăm Viện bảo tàng Galleria degli Uffizi (Galerie des Offices) nơi cất giữ một trong những bộ tranh sưu tầm quan trọng nhất của các danh họa người Ý cũng như của châu Âu, bà mẹ đã cảm thấy một cú đạp chân thật mạnh ở trong bụng, khi bà đang đứng trước một bức tranh của Leonardo Da Vinci.

Hai ông bà xem đó là một điềm lành và quyết định đặt tên con là Leonardo. Điều này từng được bà Irmelin Indenbirken, mẹ của nam tài tử, kể lại nhiều lần với báo chí. Bà còn cho biết đến khi lớn lên, con bà thích sưu tầm và đọc nhiều bài vở liên quan tới Da Vinci.

Hóa thân thành thiên tài Da Vinci. Đây là một giấc mơ mà Leonardo Di Caprio đã ôm ấp từ khi anh được biết nhà văn Mỹ Walter Isaacson đang viết quyển tiểu sử của Leonardo Da Vinci. Ông Walter Isaacson từng làm giám đốc đài CNN, và một thời gian là chủ bút tờ báo có uy tín Time. Ông đã viết khá nhiều quyển tiểu sử về Kissinger, Benjamin Franklin và Albert Einstein (từng được chuyển thành phim truyền hình Genius do Geoffrey Rush thủ vai chính ). Gần đây hơn, có quyển tiểu sử Steve Jobs được đạo diễn Danny Boyle chuyển thể lên màn ảnh lớn với nam tài tử Michael Fasbender trong vai chính.

Riêng về tiểu sử Leonardo Da Vinci, nhà văn Walter Isaacson để viết quyển sách này đã phải dày công sưu tầm và nghiền ngẫm để đọc toàn bộ 13000 trang bản thảo chép từ tay của thiên tài Leonardo Da Vinci, hiện được cất giữ tại bốn Viện bảo tàng khác nhau : Metropolitan Museum ở Manhattan New York, Bảo tàng Louvre ở Paris, Bộ Sưu tập Hoàng gia Windor ở Luân Đôn và Thư viện Ambrosiana ở Milano (văn khố lưu trữ các tài liệu và văn bản lịch sử).

Kể từ khi nhà văn Walter Isaacson bắt tay vào việc sáng tác quyển sách tiểu sử, dự trù phát hành vào tháng 10/2017 và đồng thời soạn thảo kịch bản, một cuộc đấu giá âm thầm nhưng quyết liệt đã diễn ra giữa hai hãng phim lớn là Paramount và Universal. Cuộc đấu giá đã kéo dài trong gần hai năm và rốt cuộc quyền phóng tác tiểu sử thành phim đã về tay công ty Paramount. Tuy giá trị hợp đồng không được tiết lộ, nhưng theo giới chuyên ngành, để mua quyền phóng tác kịch bản của Walter Isaacson thì tấm ngân phiếu bắt buộc phải được ký với ít nhất là 6 con số.

Về phía Leonardo DiCaprio, ngôi sao màn bạc người Mỹ từng đoạt giải Oscar vào năm 2016 với bộ phim The Revenant (Người về từ cõi chết), cũng đã đóng nhiều bộ phim biopic, kể lại cuộc đời và sự nghiệp của nhà tỷ phú Howard Hughes trong phim The Aviator, giám đốc Cục tình báo liên bang FBI J. Edgar Hoover. Thời còn trẻ, anh từng đóng vai nhà văn Tobias Wolff trong This Boy's Life (1993), hay là vai thi hào người Pháp Arthur Rimbaud trong bộ phim Total Eclipse (1995).

Có thể nói Leonardo Da Vinci là nhân vật lịch sử nổi tiếng mà diễn viên người Mỹ muốn đóng trên màn ảnh lớn. Vai diễn này là cơ hội để cho tài năng thiên phú của DiCaprio được toả sáng. Biết đâu chừng đó cũng sẽ là một vai diễn đem lại cho anh thêm giải Oscar. Nhờ vào sự hóa thân tài tình mà ranh giới giữa nhân vật Da Vinci và diễn viên Di Caprio sẽ mờ dần, ban đầu là hai Leonardo sau chỉ còn một .