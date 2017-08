Tự do tôn giáo: Hoa Kỳ lên án Daech "diệt chủng"

Hôm qua, 15/08/2017, bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố bản báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo trên thế giới, đặc biệt lên án tổ chức Nhà nước Hồi Giáo phạm tội diệt chủng.

Đây là bản báo cáo đầu tiên về tự do tôn giáo thế giới kể từ khi ông Donald Trump lên làm tổng thống. Bản báo cáo 2016, do Ngoại trưởng Rex Tillerson giới thiệu với báo chí, chỉ trích những vi phạm quyền tự do tôn giáo không chỉ tại những nước như Iran, Trung Quốc hay Soudan, mà còn tại những nước đồng minh của Mỹ như Ả Rập Xê Út, Pakistan hay Thổ Nhĩ Kỳ.

Báo cáo của bộ Ngoại giao Mỹ năm nay không khác gì nhiều so với báo cáo năm ngoái, nhưng khi giới thiệu báo cáo này, Ngoại trưởng Tillerson đặc biệt nhấn mạnh đến tổ chức Nhà nước Hồi Giáo, lên án lực lượng này phạm đã tội ác “diệt chủng” đối với các thiểu số người Yazidi, người Thiên Chúa Giáo và người Hồi Giáo Shia tại những vùng mà họ chiếm giữ cho tới gần đây ở Irak và Syria.

Ông Tillerson cũng nhân dịp này chỉ trích Iran, quốc gia thù địch với Mỹ, ghi nhận nước Cộng hòa Hồi Giáo này đã dùng những điều luật mơ hồ để xử tử 20 người thuộc các thiểu số tôn giáo vào năm ngoái. Nhưng Ngoại trưởng Mỹ cũng chỉ trích luôn cả một đồng minh của Hoa Kỳ là Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà theo ông, những người Hồi Giáo không thuộc hệ phái sunni không được Nhà nước bảo vệ khỏi nạn kỳ thị và bạo lực.

Ông Tillerson cũng kêu gọi một đồng minh khác của Washington là Ả Rập Xê Út bảo đảm tự do tôn giáo nhiều hơn cho mọi công dân. Cho tới nay, chính quyền Ryad vẫn cấm những nguời không phải là Hồi Giáo hành đạo nơi công cộng và vẫn có chính sách kỳ thị người Hồi giáo Shia.

Ngoại trưởng Mỹ còn lên án những vi phạm quyền tự do tôn giáo ở hai nước đồng minh khác là Bahrain và Pakistan.

Nhưng báo cáo tự do tôn giáo thế giới 2016 của bộ Ngoại giao Mỹ lại không nói về tình hình ở Hoa Kỳ, với việc tổng thống Donald Trump ra sắc lệnh tạm ngưng cấm nhập cư từ 8 nước Hồi Giáo.