Bạo động tại Charlotesville : Trump lại khẳng định : « Lỗi ở hai bên »

Sau tuyên bố đầu tiên bị chỉ trích gay gắt vì cho rằng « lỗi do cả hai bên », ngày 14/08, tổng thống Mỹ lên án mạnh mẽ đảng Ku Klux Klan, các thành phần cổ vũ cho chủng tộc da trắng và lực lượng phát xít mới. Nhưng hôm qua, 15/08, tại tòa tháp Trump, ông Donald Trump đã triệu tập một cuộc họp báo ngoài dự kiến và khẳng định lại « lỗi ở hai bên ». Phát biểu của tổng thống Mỹ gây thêm một làn sóng bất bình mới.

Từ New York, thông tín viên RFI Grégoire Pourtier tường trình :

« Thái độ khó xử thể hiện trên khuôn mặt của John Kelly, tân chánh văn phòng Nhà Trắng. Donald Trump thật là ngoài tầm kiểm soát, ông đã tranh thủ ghé nhà ở New York để bày tỏ phản đối chưa từng có từ khi ông lên làm tổng thống. Những phát biểu của tổng thống Mỹ làm mất hết uy tín trong bài diễn văn long trọng được viết vào hôm trước.

Đối với ông Trump, các vụ bạo động ở Charlottesville là do phe « Alt Right », những cũng do cả phe « Alt Left », cụm từ được phe cực hữu sử dụng để chỉ những người chống phân biệt chủng tộc.

Ngoài ra, Donald Trump cho rằng có người tốt bên cả hai phía, đồng thời khẳng định ông có chút cảm tình với các thành phần cực hữu. Ông nói : « Có nhiều người trong nhóm này không phải là tân phát xít hoặc theo chủ nghĩa dân túy cổ vũ cho chủng tộc da trắng thượng đẳng. Báo chí đã đối xử với họ hoàn toàn bất công. Thứ Sáu vừa qua, người ta thấy là họ đã ôn hòa tuần hành phản đối việc tháo dỡ tượng tướng Lee ».

Sau đó, tổng thống Mỹ tự hỏi : Liệu người ta cũng sẽ đòi tháo dỡ các công trình vinh danh George Washington, với lý do là ông cũng từng có nô lệ ?

So sánh vị cha đẻ của Hoa Kỳ với tướng Lee, chỉ huy quân hợp bang gần một thế kỷ sau đó, đúng là hơi quá đáng

Những phát biểu của tổng thống Mỹ đã được coi là lịch sử, và ít nhất đã khiến David Duke, cựu thủ lĩnh đảng KKK hài lòng. Trên mạng Twitter, ông này viết: « Cảm ơn tổng thống Trump vì lòng trung thực và dũng cảm của ông ».