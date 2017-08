Nhân viên an ninh sân bay Barcelona đình công vô thời hạn

Hôm nay, 14/8/2017, chính phủ Tây Ban Nha đã phải điều lực lượng an ninh dân sự tới làm nhiệm vụ tại sân bay Barcelona- El Prat , sau khi hệ thống an ninh tại đây tê liệt vì đình công. Nhân viên an ninh sân bay quốc tế này đã bắt đầu cuộc tổng đình công từ đầu tháng 8. Nguyên nhân là do lãnh đạo sân bay từ chối yêu cầu tăng lương 18% cho nhân viên, trong khi 360 nhân viên tố cáo sân bay luôn trong tình trạng quá tải và thiếu nhân lực nghiêm trọng.