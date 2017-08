Bạo động tại Charlottesville : Nhà Trắng khó dập tắt sự phẫn nộ

Ngay từ tối thứ Bảy, những người phản đối tổng thống Mỹ lên án ông Trump đã có thái độ mập mờ đối với phái cực hữu trong thời gian tranh cử, và các phản ứng của ông ta sau các bạo lực tại Charlottesville là quá lừng chừng. Từ New York, thông tín viên Grégoire Pourtier cho biết thêm :

“Việc các thành phần cực đoan tập hợp tại đây nhiều lần trong năm nay không phải là do địa điểm này là một trung tâm phân biệt chủng tộc và bài ngoại. Ngược lại, đó là do hội đồng thành phố, do phe Dân Chủ kiểm soát, đã bỏ phiếu thông qua quyết định dẹp bỏ tượng của một nhân vật trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ giữa thế kỷ 19, được Liên minh miền Nam tôn làm anh hùng.

Giống như James Fields, đến từ Ohio sau khi lớn lên tại Kentucky, những người thuộc phe bảo vệ chủng tộc da trắng đã đổ về thành phố này, để bảo vệ ký ức về tướng Lee, anh hùng của cuộc Nội chiến, người lãnh đạo quân đội của các tiểu bang ủng hộ chế độ nô lệ ở miền Nam.

Về phần mình, trong kỳ nghỉ cuối tuần trước, Fields chỉ là một thành phần bình thường trong “đội quân” cực hữu. Một đội quân thực sự, bởi một vài người thậm chí có đeo vũ khí trên thắt lưng. Về phần mình, thanh niên 20 tuổi này đã sử dụng một chiếc xe hơi giết một người và làm bị thương khoảng 20 người khác.

Các bức ảnh cho thấy James Fields ngày hôm ấy mang một lá chắn, đứng bên cạnh nhiều thành phần tân phát xít. Một trong các giáo viên cũ của nhân vật này đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Hitler. Bị truy tố tội giết người, gây bạo lực có chủ ý và lẩn trốn, James Fields sẽ phải ra trình diện thẩm phán hôm nay.

Phát xít mới, đảng KKK, hay ủng hộ chế độ nô lệ… Các nhóm nói trên được tổ chức theo nhiều kiểu khác nhau, và một bộ phận lớn những người ủng hộ không tham gia một cách chính thức. Tuy nhiên, các phát biểu của tổng thống Mỹ hôm qua khiến các phe nhóm này còn mạnh bạo hơn, và chắc chắn là những người cổ vũ cho cuộc tập hợp bạo động hôm thứ Bảy, mang tên “thống nhất cánh hữu”, hy vọng sẽ tạo ra một phong trào còn rộng lớn hơn nữa”.