Châu Mỹ Latinh lên án lời đe dọa dùng võ lực của Donald Trump

Từ Caracas, thông tín viên RFI Andréina Flores giải thích :

« Bộ trưởng Quốc Phòng Venezuela Vladimir Padrino đã bác bỏ phát biểu của tổng thống Mỹ với lời lẽ gay gắt : « Đây là một hành động điên rồ, vô cùng cực đoan ». Ông nói thêm : « Tôi, nhân danh một người lính chiến đấu trong Lực lượng Vũ trang Nhân dân, tôi chắc chắc là chúng ta sẽ đứng ngay trên tuyến đầu để bảo vệ lợi ích và chủ quyền của Venezuela yêu quý của chúng ta ».

Nhưng tại Venezuela, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra : Liệu khả năng can thiệp của Mỹ là vì lý do lợi ích dầu lửa hay vì bảo vệ nền dân chủ ? Liệu quân đội, do bộ trưởng Padrino đứng đầu, có đủ mạnh và được chuẩn bị kỹ để đối đầu quân sự với Mỹ ? Đối với nhiều người, có lẽ thật ngây thơ khi tin vào cơ may của quân đội Venezuela trước lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới.

Trong khi đó, thứ Bảy 12/08, các nhà lãnh đạo bên phe đối lập đã tổ chức một cuộc tuần hành chống tổng thống Nicolas Maduro nhưng không thu hút được nhiều người tham gia.

Đây là dấu hiệu mất tinh thần sâu sắc bên phe đối lập vì dù đã biểu tình trong suốt bốn tháng với hơn 125 người chết, tổng thống Maduro vẫn thành lập được Quốc Hội Lập Hiến có quyền lực vô hạn ».

Nam Mỹ phản đối tuyên bố can thiệp quân sự của tổng thống Hoa Kỳ

Sau phản đối của Venezuela, cũng trong ngày 12/08, các nước Nam Mỹ Brazil, Colombia, Peru, Chilê, Mêhicô, Ecuador và Nicaragua đều lên tiếng phản đối tuyên bố dùng vũ lực can thiệp vào Venezuela của tổng thống Donald Trump.

Trên Twitter, ngoại trưởng Mêhicô cho rằng « khủng hoảng tại Venezuela không thể giải quyết bằng hành động quân sự, dù từ bên trong hay bên ngoài ». Ngoại trưởng Brazil, trong bản thông cáo, khẳng định « bác bỏ bạo lực và mọi hình thức sử dụng vũ lực ». Còn hai nước Nicaragua và Ecuador thể hiện « tình đoàn kết » với chính phủ và nhân dân Venezuela, đồng thời phản đối mọi đe dọa can thiệp quân sự vào nước này.

Ngoài ra, Caracas còn nhận được sự ủng hộ của Cuba, Bolivia và các nước vùng Caribe vì những nước này đều phụ thuộc vào dầu lửa, được bán giá rẻ, của Venezuela.