(AFP) - Tập đoàn Mitsubishi phải bồi thường nô lệ chiến tranh. Hôm nay, 08/08/2017 tòa án thành phố Gwangju, Hàn Quốc, ra phán quyết buộc tập đoàn Mitsubishi phải bồi thường cho ông Kim Young-Ok số tiền 120 triệu Won (tức 106.700 đôla) và một người thân của cố nạn nhân Choe Jeong-Rye số tiền 3,25 triệu Won. Trong Đại chiến thế giới lần thứ hai, vào năm 1944, cả hai người đã bị lừa gạt làm việc không lương tại xưởng chế tạo máy bay của Mitsubishi tại thành phố Nagoya, với hứa hẹn là làm việc ở đây sẽ giúp họ chi trả học phí đại học tại Nhật. Mitsubishi từng phải bồi thường năm nạn nhân năm 2013, mỗi người một khoản tiền lên tới 150 triệu won.

(AP) - Tòa án Cam Bốt duy trì án tù với nhà hoạt động chống tước đất. Hôm nay, 08/08/2017, Tòa án phúc thẩm Cam Bốt quyết định duy trì bản án tù giam 30 tháng đối với bà Tep Venny. Bà bị bắt giam vào tháng 02/2017, với tội danh "kích động bạo lực" trong cuộc buổi tình hồi năm 2013. Tại thời điểm đó, do bị Nhà nước tước nhà ở tại khu vực Boeung Kak để thực hiện dự án đô thị cao cấp, bà Tep Venny cùng những phụ nữ định cư tại đây tổ chức biểu tình trước dinh thủ tướng Cam Bốt Hun Sen.

(AFP) - Hoa Kỳ, Nhật Bản họp bàn về an ninh. Trong bối cảnh quốc tế đang gia tăng áp lực với Bắc Triều Tiên vì chương trình vũ khí của nước này, bộ Ngoại Giao Mỹ hôm qua, 07/08/2017, thông báo Washington và Tokyo ngày 17/08 tới đây sẽ tổ chức cuộc họp bộ trưởng Ngoại Giao và Quốc Phòng hai nước bàn về vấn đề an ninh chung. Phiên họp, sẽ diễn ra tại thủ đô Washington, tập trung vào vấn đề phối hợp phản ứng trước các biến chuyển an ninh trong khu vực, tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, theo thông cáo của bộ Ngoại Giao Mỹ.

(AFP) – Tư pháp Hàn Quốc xin lỗi dân. Lãnh đạo Viện Công Tố Hàn Quốc, ông Moon Moo-Il, vừa nhận chức tháng trước, hôm nay 08/08/2017, lên tiếng xin lỗi về những hành động vi phạm nhân quyền dưới các « chính quyền độc tài » trong quá khứ, liên quan đến các vụ đàn áp, tra tấn hành quyết những người đấu tranh vì dân chủ. Trước khi thiết lập chế độ dân chủ thực sự từ những năm 1980, Hàn Quốc đã trải qua hơn một thập kỷ dưới chế độ độc tài quân sự Park Chung-Hee. Vào thời điểm đó đã diễn ra nhiều vụ bắt bớ, kết án và hành quyết một cách vô tội vạ những người hoạt động vì dân chủ.

(AFP) - Fiji trục xuất 77 người Trung Quốc vì tội lừa đảo. Theo nguồn tin từ cảnh sát Fiji cung cấp ngày 08/08/2017, những người này đã bị gửi trả về Trung Quốc từ ngày 04/08/2017. 83 người khác thuộc nhóm này cũng bị bắt tại Trung Quốc. Khoảng 50 vụ lừa đảo được thực hiện với các nạn nhân chủ yếu ở Trung Quốc và số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 6 triệu nhân dân tệ (1,21 triệu đô la). Cảnh sát Trung Quốc và Fiji đã thực hiện cuộc điều tra quy mô lớn, khi một trong số các nạn nhân đã tự sát, sau khi bị lừa tới 1,3 triệu nhân dân tệ.