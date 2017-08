Điều tra Nga can thiệp: Gọng kềm tư pháp tiến đến Nhà Trắng

Tại Hoa Kỳ, nỗ lực đưa ra ánh sáng nghi án Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ diễn tiến không ngừng. Theo New York Times, lần đầu tiên ban điều tra của thẩm phán đặc biệt Robert Mueller trực tiếp đòi Nhà Trắng cung cấp tài liệu liên quan đến cựu cố vấn an ninh Michael Flynn. Diễn tiến mới của cuộc điều tra là phanh phui mờ ám tài chính : Michael Flynn nhận tiền của một chính phủ nước ngoài mà "đường dây mối nhợ" có thể dính đến gia đình ông Donald Trump.