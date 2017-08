Chính quyền Trump ngăn chặn rò rỉ thông tin, nhưng vấp phải quyền tự do báo chí

Từ Washington, thông tín viên Jean Louis Pourtet cho biết thêm chi tiết:

"Bộ Tư Pháp đã tăng gấp ba số các cuộc điều tra nhằm vào những quan chức chính quyền không giữ miệng. Giờ đây bộ này còn muốn trừng phạt cả những người nhận những thông tin bị rò rỉ ra bên ngoài, đó là các nhà báo. Nhưng làm thế nào ? Bằng cách ra các quy định buộc các nhà báo phải tiết lộ danh tính nguồn tin mà họ có. Thế nhưng đây là điều mà một ký giả đàng hoàng vẫn luôn từ chối. Bởi vì điều đó đi ngược lại đạo đức nghề nghiệp của họ.

Bởi vậy, những phát biểu của ông Jeff Sessions đã gây lo ngại thực sự trong giới truyền thông và chắc báo chí Mỹ sẽ phải có phản ứng. Tuy nhiên, bộ trưởng Tư Pháp nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập cân bằng giữa tự do báo chí và vấn đề an ninh quốc gia, có thể bị nguy hiểm nếu một số thông tin mật bị phát tán. Các nhà báo là người giữ quyền quyết định đâu là tin đe doạ an ninh quốc gia và đâu là tin mà công chúng có quyền được biết.

Việc phổ biến nội dung cuộc điện đàm của ông Trump với tổng thống Mêhicô và thủ tướng Úc không gây nguy hại gì đến an ninh quốc gia. Đó đơn thuần chỉ là thông tin không làm hài lòng ông Donald Trump".

Trong một diễn biến khác liên quan đến chính quyền Trump, hôm qua, nhật báo New York Times cho biết các nhà điều tra nghi vấn Nga can dự vào bầu cử tổng Mỹ, làm việc dưới sự chỉ đạo của thẩm phán đặc biệt Rober Mueller, đã đề nghị Nhà Trắng cung cấp các tài liệu liên quan cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn.

Nhật báo Mỹ bình luận, dù không phải là một lệnh chính thức, nhưng đây là lần đầu tiên nhóm điều tra của thẩm phán Mueller yêu cầu Nhà Trắng cung cấp tài liệu để phục vụ điều tra một vụ việc liên quan đến chính quyền Trump.