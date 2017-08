Donald Trump bực bội với các tướng lãnh Mỹ về hồ sơ Afghanistan

« Cuộc họp do Donald Trump chỉ trì với sự hiện diện của tất cả các cố vấn chủ chốt về an ninh quốc gia. Afghanistan là chủ đề chính của chương trình nghị sự. Nguyên thủ Mỹ không hài lòng về tình hình Afghanistan và lớn tiếng chỉ trích. Cuộc đối thoại trở nên gay gắt. Tổng thống tuyên bố : Chúng ta không giành được thắng lợi. Donald Trump đã đề nghị bộ trưởng Quốc Phòng James Mattis, tổng tham mưu trưởng liên quân Joseph Dunford, tính tới việc gạt bỏ tướng Nicholson hiện đang chỉ huy lực lượng Mỹ tại Kabul. Bộ trưởng Mattis ra khỏi cuộc họp trong trạng thái choáng váng và rất bực bội. Ông đã đi bộ rất lâu để nguôi đi sự bực bội. Đúng là Donald Trump đã cho ông toàn quyền quyết định trong việc điều thêm binh sĩ sang Afghanistan – khoảng 4000 lính – như tướng Nicholson đã yêu cầu. Thế nhưng, bộ Quốc Phòng vẫn đang chờ đợi tổng tư lệnh quân đội đưa ra một chiến lược chung. Trong khi đó, Donald Trump lại bị giằng xé giữa hai phe : một bên là phe quân sự cùng với McMaster, cố vấn an ninh quốc gia, thúc đẩy việc đưa thêm quân sang Afghanistan, và bên kia là chiến lược gia Steve Bannon chủ trương rút quân, và dường như đây là giải pháp mà bản thân Donald Trump mong muốn.

Nhà Trắng và bộ Quốc Phòng cải chính thông tin về việc gợi ý sa thải tướng Nicholson, sĩ quan cao cấp này có được sự ủng hộ mạnh mẽ của các chiến hữu và thượng nghị sĩ John McCain ».