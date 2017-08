(AFP) - Tổng thống Mỹ bổ nhiệm đại sứ tại Pháp. Donald Trump hôm qua 02/08/2017, ký quyết định bổ nhiệm nữ doanh nhân Jamie MacCourt làm đại sứ Mỹ tại Pháp. Năm nay 63 tuổi, có bằng đại học Sorbonne của Pháp, bà MacCourt đã từng sống và học tập tại Aix-en-Provence, miền nam nước Pháp. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống 2016 của Donald Trump, bà Jamie MacCourt đã đóng góp 400.000 euro cho quỹ Trump Victory và ủng hộ chương trình cải cách kinh tế của ứng viên Trump. Bà là đồng sở hữu câu lạc bộ bóng chày Dogers tại bang Los Angeles cùng với chồng cũ, ông Frank MacCourt. Ông Frank MacCourt còn là chủ câu lạc bộ bóng đá Olympique de Marseille.

(Reuters) - Donald Trump dọa điều tra chính sách thương mại của Bắc Kinh. Theo nhiều nguồn tin cấp cao, trong những ngày tới đây, tổng thống Mỹ sẽ ký văn bản cho phép lãnh đạo thương mại Hoa Kỳ, ông Robert Lighthizer, điều tra các đường lối của Bắc Kinh về thương mại và sở hữu trí tuệ. Cuộc điều tra sẽ cho phép tổng thống Donald Trump đơn phương áp đặt thuế quan để bảo vệ các ngành công nghiệp của Mỹ. Trong một thông cáo, đại sứ Trung Quốc tại Washington phản đối mọi hành động đơn phương và mọi hình thức bảo hộ của Mỹ. Cả Hoa Kỳ, Liên Hiệp Châu Âu, Nhật Bản và Đức đều lo ngại trước nạn Trung Quốc ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ.

(FlightGlobal) - Hãng hàng không Neos của Ý mở đường bay đến Việt Nam và Thái Lan. Các chuyến bay bắt đầu từ tháng 12/2017, xuất phát từ sân bay Milan Malpensa đến đảo Phú Quốc (Việt Nam) và đến Phuket (Thái Lan) và sử dụng loại phi cơ Boeing 767-300 ER. Theo FlightGlobal ngày 02/08/2017, chưa có hãng hàng không nào khai thác đường bay từ Milano đến Việt Nam. Hiện mới có Thai Airways khai thác tuyến Roma-Bangkok.

(RFI) - Air France mở rộng vùng không bay quanh Bắc Triều Tiên. Ngày 28/07/2017, Bình Nhưỡng bắn thử một tên lửa liên lục địa và tên lửa này chỉ cách chiếc máy bay chở 323 hành khách từ Tokyo đi Paris của hãng hàng không Air France khoảng 100 km, tương đương với 7 phút bay. Theo CNN ngày 02/08, tên lửa của Bắc Triều Tiên nổ tung cách hai hành lang bay chỉ có 16 km. Trả lời RFI, hãng hàng không Pháp quyết định « mở rộng vùng không bay xung quanh Bắc Triều Tiên » dù an ninh của chuyến bay không bị đe dọa.

(AFP) - Nam Á sẽ thành nơi không thể sống được từ nay đến năm 2100 vì nóng ẩm cực đoan nếu không có biện pháp nào làm giảm hiện tượng nhà kính. Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Science Advances ngày 02/08/2017 dự đoán nhiệt độ và độ ẩm tăng vào mùa hè có thể đạt đến ngưỡng quá sức chịu đựng của cơ thể người nếu không có trang thiết bị bảo hộ. Thậm chí, các đợt nắng nóng chết người có thể xảy ra chỉ trong vài thập kỷ nữa tại khu vực có đến 1/5 dân số thế giới sinh sống, gồm Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh.

(AFP) - Tượng đồng của Che Guevara bị yêu cầu tháo dỡ khỏi một công viên ở Rosario, quê hương của nhà đấu tranh nổi tiếng. Ngoài lời kêu gọi trên, Hội Franco Lopez ở Achentina còn yêu cầu thị trưởng Rosario, thuộc đảng xã hội, bỏ mọi hình ảnh, vật chất tưởng niệm nhà đấu tranh vì cho rằng Che Guevara là « kẻ sát nhân phục vụ chủ nghĩa xã hội ». Theo thông báo ngày 02/08/2017 trên website, Tổ chức quốc tế Bases cho biết đã thu thập được 3.000 chữ ký ủng hộ kiến nghị này.

(Reuters) Tổng thống Philippines muốn tuyển thêm 20.000 lính mới. Theo tiết lộ từ các nghị sĩ Philipinnes, ngày 02/08/2017, tổng thống Rodrigo Duterte đã yêu cầu Quốc Hội cấp ngân sách để tuyển thêm 20 000 lính mới nhằm tăng cường lực lượng chống phiến quân Hồi Giáo. Quyết định này được đưa ra sau một buổi họp đặc biệt ngày 01/08 giữa tổng thống và nhóm các nghị sĩ về các thông tin tình báo liên quan đến kế hoạch tấn công ba thị trấn trên đảo Midanao của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (IS) tại nước này.

(AP) – Indonesia trục xuất hơn 140 kẻ tình nghi lừa đảo về Trung Quốc. Nhóm tội phạm này là đường dây chuyên giả danh cảnh sắt nhằm lừa đảo, tống tiền các doanh nhân và quan chức Trung Quốc. Tuy vậy, nhóm này hoạt động ở Indonesia nhằm trốn tránh pháp luật. Đường dây lừa đảo này đã gây thiệt hại 450 triệu đôla. Trong nhóm có 121 người Trung Quốc và 22 người Đài Loan. Hôm nay 03/08/2017 nhóm này đã được chuyển giao cho công an Trung Quốc.

(The Jakarta Post) – Malaysia và Trung Quốc gia tăng hợp tác quân sự. Trong buổi lễ kỷ niệm 90 năm thành lập “Giải phóng quân” Trung Quốc vào thứ ba, 01/08/2017, Tùy viên Quân sự của Đại sứ quán Trung Quốc tại Malaysia Trương Trung Dân (Zhang Zhongmin) nói rằng trong tương lai, Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác, mở rộng, làm giàu mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước bằng cách chung tay giữ gìn trật tự tại Biển Đông.

(Reuters) – Vùng tây bắc Hoa Kỳ chịu đợt nóng kỷ lục. Hôm qua, 03/08/2017, nhiệt độ thành phố Portland, bang Oregon lên tới 39 độ C , khác xa với con số 26.6 độ C tầm này những năm trước, cùng với đó đánh dấu mốc 45 ngày khu vực này không mưa, chỉ kém 6 ngày so với kỷ lục hồi 1951. Khu vực bang Oregon đã từng chịu đợt nóng tương tự vào năm 2009, lúc đó nhiệt độ lên tới 41 độ C.