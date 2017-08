Thổ Nhĩ Kỳ xét xử gần 500 nghi phạm đảo chính

Ngày 01/08/2017 Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra xét xử gần 500 người liên can đến vụ đảo chính hụt của quân đội hồi tháng 7/2016. Phiên xét xử lớn nhất từ trước đến nay, mở ra trong nhà tù Sincan gần Ankara. Một phòng đặc biệt có thể đón hơn 1.500 người đã được thiết kế cho các vụ xét xử liên can đến cuộc đảo chính.

Trong số 486 nghi can đưa ra xét xử, 461 đang bị giam cầm, 7 người đã chạy trốn, bị xử vắng mặt, số còn lại được tự do có điều kiện.

Cựu chỉ huy Không Quân Akin Ozturk, nằm trong số những người bị giam. Những người bị xét xử hôm nay, bị cho là đã tổ chức tạo phản từ căn cứ không quân Akinci, tây bắc Ankara. Từ đấy các phi công tham gia đảo chính đã được lệnh tấn công trụ sở Quốc Hội và dinh Tổng Thống.

Các nghi phạm phải trả lời về nhiều tội danh, từ mưu sát tổng thống cho đến vi phạm Hiến Pháp.

Theo AFP, do thành phần và số lượng người bị xét xử hôm nay, chính quyền đã huy động một lực lượng an ninh hùng hậu, 1.130 công an được triển khai bên trong và chung quanh phòng xử. Bên ngoài có cả xe bọc thép, drone và lính bắn tỉa sniper.

Những người biểu tình ủng hộ chính quyền tập hợp trước nơi xét xử đòi án tử hình đối với các nghi can.

Vào tháng 5/2017, 200 người tình nghi tham gia đảo chính đã bị đưa ra xét xử.

Cuộc đảo chính hụt đã làm 250 người chết. Hơn 50 000 người bị bắt. Đó là chưa kể những người bị bắt trong tuần qua, 1 098 người, theo thông báo của bộ Nội Vụ Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài số bị bắt có ít nhất 150 000 người bị sa thải hay ngưng chức trong quân đội, hành chính, cơ quan Nhà nước và cả trong lãnh vực tư nhân.