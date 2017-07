(AP) – Philippines: Cảnh sát tăng cường chống ma túy. Lãnh đạo cảnh sát Philippines Ronald dela Rosa, ngày 31/07/2017, cho biết các nhân viên công lực sẽ tiếp tục tổ chức nhiều cuộc tấn công chống lại các đường dây buôn lậu ma túy. Tuyên bố được đưa ra sau vụ cảnh sát bắn hạ thị trưởng thành phố miền nam Ozamiz, ngay tại nhà riêng hôm Chủ nhật, 03/07. Nhân vật nói trên bị nghi ngờ tham gia đường dây ma túy. Ít nhất 14 người bị hạ sát trong cuộc chạm súng với cảnh sát.

(Reuters) – Thái Lan : 80% hệ thống cảnh báo sóng thần cần được bảo dưỡng. Trên đây là nhận định của phó tổng giám đốc cơ quan phòng chống thảm họa của Thái Lan ngày 31/07/2017. Hơn 5.000 người trong đó có nhiều du khách bị thiệt mạng tại Thái Lan do trận sóng thần ngày 26/12/2004. Bảo đảm an toàn cho du khách giúp Thái Lan duy trì được các hoạt động du lịch. Ngành này chiếm tới 12% GDP Thái Lan.

(Reuters ) – Trung Quốc : Chủ nhiệm úy ban an toàn lao động bị hạ tầng công tác. Ngày 30/07/2017, theo thuật ngữ chính thức, Dương Hoàn Ninh bị buộc tội vi phạm « kỷ luật đảng, đi sai đường lối đảng, lạm vụ chức quyền để phục vụ lợi ích cá nhân ». Người tiền nhiệm của Dương Hoàn Ninh bị tống giam với bản án 15 năm tù sau vụ nổ hóa chất trong một kho hàng ở cảng Thiên Tân vào năm 2015. Vụ nổ đã giết chết 170 người trong đó có hàng chục nhân viên cứu hỏa thiếu kinh nghiệm.

(AFP) - Seoul xét lại thỏa thuận « gái giải sầu » ký với Tokyo thời Park Geun Hye. Ngày 31/07/2017, thực hiện lời hứa lúc tranh cử của tổng thống Moon Jea In, một ủy ban xét lại thỏa thuận bồi thường các phụ nữ bị quân đội Thiên Hoàng bắt làm nô lệ bắt đầu làm việc. Oh Tai Kyu, chủ tịch ủy ban 9 người, trong cuộc họp báo tại Seoul cho biết sẽ xem lại từ đầu đến cuối văn kiện để xem thỏa thuận này có phản ảnh đúng ý kiến của nạn nhân hay không. Một phần công luận Hàn Quốc cho rằng Tokyo không nhận hết trách nhiệm lịch sử lạm dụng phụ nữ Triều Tiên.

(AFP) – Nhà máy lọc dầu lớn nhất châu Âu bị cháy. Đêm hôm thứ Bảy qua ngày Chủ nhật 30/07/2017, cơ sở lọc dầu của tập đoàn Shell Pernis tại thành phố cảng Rotterdam, Hà Lan, với khoảng 60 nhà máy, phải ngừng hoạt động do hỏa hoạn. Theo truyền thông Hà Lan, nguyên nhân cháy có thể là do chập điện. Hỏa hoạn về cơ bản được khống chế vào lúc 6 giờ sáng, giờ địa phương. Người phát ngôn của công ty cho biết các nhà máy sẽ không hoạt động trong nhiều ngày, tuy nhiên, tai nạn này không ảnh hưởng đến giá xăng dầu.

(AFP) – Ấn Độ : Lũ lớn khiến gần 700 người chết. Khoảng 20 bang Ấn Độ bị ảnh hưởng, hàng triệu người phải sơ tán. Chỉ riêng bang Gujarat (miền tây) ít nhất 231 người thiệt mạng. Trận lũ lớn này do đợt mưa dữ dội hồi tháng 6 gây ra.

(AFP) - Úc tăng cường an ninh sân bay. Sau khi phá vỡ được âm mưu tấn công máy bay tại Sydney, cảnh sát Úc, hôm nay 31/07 đã tích cực siết chặt an ninh hàng không. Bộ trưởng bộ Di Trú Úc Peter Dutton cho biết, tất cả các sân bay quốc gia đều được chú ý tới, kể cả các chuyến bay nội địa. Thời gian rà soát hành lý lâu hơn tại các sân bay lớn và việc tăng cường an ninh này sẽ còn kéo dài trong thời gian tới.

(AFP) - Zambia bắt giữ ba người Trung Quốc tàng trữ sừng tê giác. Ngày 30/07/2017 nhà chức trách Zambia tuyên bố đã bắt giữ, nhóm ba người Trung Quốc cùng hai người Zambia, trong khu vực gần biên giới với Mozambic, vì đã tàng trữ 32,2 kilogram sừng tê giác chưa rõ nguồn gốc. Trước năm 1988, Zambia có tới gần 12.000 con tê giác nhưng hiện nay chỉ còn chưa tới 50 con. Sừng tê giác được cung cấp chủ yếu cho thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, có thể lên tới 60 nghìn đô la/kg tại các chợ đen.