Anh : Lần đầu chiếu phim tài liệu gây tranh cãi về công nương Diana

Sắp tới ngày giỗ 20 năm công nương Diana, truyền hình Anh Quốc, lần đầu tiên, vào ngày 06/08 tới, sẽ phát bộ phim tài liệu tranh cãi mang tên « Bằng chính lời của Diana» (Diana : In her own words). Năm 2004, kênh NBC của Mỹ đã vướng vào nhiều kiện tụng pháp lý sau khi chiếu bộ phim này. Đó là những thước phim được quay từ đầu thập niên 90, nhưng phải đến ba mươi năm sau, công chúng xứ Wales mới được biết đến.