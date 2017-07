(AFP) - Indonesia, Úc chủ trì Hội nghị An ninh và chống khủng bố khu vực. Hội nghị diễn ra ngày 29/07/2017 tại Bắc Sulawesi, Indonesia, với sự tham gia của sáu quốc gia, trong đó có Malaysia, Brunei, Philippines và New Zealand. Mục tiêu chính của hội nghị là tìm ra phương án chống nạn khủng bố ngày càng gia tăng ở Đông Nam Á, thành phần khủng bố từ Irak và Syria trở về và mối đe dọa từ việc Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo đang cố gắng kiểm soát thành phố Marawi trên đảo Mindanao của Philippines.

(AFP) - Ủy Ban Châu Âu phạt Ba Lan. Ngày 29/07/2017, Ủy Ban Châu Âu đã khởi động một thủ tục phạt Ba Lan sau khi nước này công bố ngày 28/07 một đạo luật mà theo Bruxelles sẽ gây phương hại cho tính độc lập của các tòa án tại Ba Lan. Ủy Ban Châu Âu gia hạn cho Vacxava một tháng để đáp ứng yêu cầu, nếu không sẽ bị những biện pháp trừng phạt tài chính. Bruxelles từng dọa sử dụng điều 7 của hiệp ước Liên Hiệp Châu Âu để trừng phạt Ba Lan, liên quan đến việc đình chỉ quyền bỏ phiếu của một nước thành viên trong Hội Đồng Liên Hiệp.

(AFP) - Cộng Hòa Séc tăng thêm 30% quân số trong vòng 7 năm tới. Lực lượng quân đội nước này đang từ 23.000 sẽ được nâng lên thành 30.000 quân. Họp báo ngày 28/07/2017, bộ trưởng Quốc Phòng Cộng Hòa Séc nói thêm, với: 23.000 lính trên tổng số 10,5 triệu dân, Praha là nơi có lực lượng quân đội khiêm tốn nhất trong Liên Hiệp Châu Âu. Đầu tuần, Praha thông báo mua thêm trang thiết bị quân sự của Ý và Pháp, với tổng trị giá hợp đồng lên tới 410 triệu đô la.

(AFP) - Cộng tác viên của tờ báo đối lập Thổ Nhĩ Kỳ được trả tự do. Một tòa án tại Istanbul ngày 28/07/2017 ra phán quyết trả tự do cho 7 trong số 17 nhà báo làm việc cho tờ Cumhuriyet, một tờ báo đối lập với chính quyền tổng thống Erdogan. Các phóng viên này được trả tự do sau 8 tháng bị cầm tù. Giờ đây, họ đòi tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho 4 đồng nghiệp khác.

(AFP) - Ba phi hành gia Nga, Ý và Mỹ trên đường đến trạm ISS. Khởi hành ngày 28/07/2017, vào lúc 15h41 (giờ địa phương), trên tàu vũ trụ Soyouz, ba phi hành gia Paolo Nespoli, Sergueï Riazanski và Randy Bresnik sẽ làm nhiệm vụ trên trạm không gian quốc tế ISS trong vòng 5 tháng. Họ dự kiến sẽ thực hiện các thí nghiệm khoa học, chủ yếu về vi sinh vật, bên ngoài trạm khôn gian.