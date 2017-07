(AFP) - Một tên lửa từ Yemen bị bắn chận gần Mecca. Theo tin từ liên quân Ả Rập hiện can thiệp quân sự vào Yemen, một tên lửa đạn đạo do quân nổi dậy Hồi Giáo Shia bắn đi từ Yemen đã bị bắn chận tối hôm qua, 27/07/2017, gần thành địa Mecca ở Ả Rập Xê Út, trong khi chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ hành hương hàng năm của người Hồi Giáo đến thánh địa này.

(Reuters) - Iran phóng thành công tên lửa đẩy vệ tinh Simorgh. Theo đài truyền hình Iran, cuộc thử nghiệm thành công đúng dịp khánh thành trung tâm nghiên cứu không gian Khomeini. Tên lửa mới có khả năng đưa một vệ tinh nặng 250 kg vào quỹ đạo ở độ cao 500 km. Hoa Kỳ cho rằng loại tên lửa vừa thử nghiệm có thể được sử dụng làm tên lửa đạn đạo. Phát ngôn viên Ngoại Giao Mỹ Heather Neuert tuyên bố vụ thử nghiệm của Iran vi phạm nghị quyết số 2231 của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

(AFP) - Cảnh sát Israel cấm tất cả đàn ông dưới 50 tuổi vào các nhà thờ Hồi Giáo cầu nguyện hàng tuần vì lý do tránh các sự cố bạo lực có thể xảy ra. Theo thông cáo ngày 28/07/2017 của cảnh sát, chỉ có đàn ông trên 50 tuổi và tất cả phụ nữ được phép vào nhà thờ câu nguyện. Nhà thờ Hồi giáo trong khu phố cổ Jerusalem mở cửa bình thường cho mọi người dự lễ cầu nguyện cuối tuần, sau 15 ngày căng thẳng do Israel áp dụng các biện pháp kiểm tra an ninh ở cửa nhà thờ.

(AFP) - Air France-KLM tăng vốn để phát triển. Ngày 28/07/2017, chủ tịch-tổng giám đốc tập đoàn hàng không Pháp-Hà Lan Air France-KLM thông báo tăng vốn để phát triển hơn nữa, với sự tham gia của hai cổ đông mới là hãng hàng không Delta của Mỹ và China Eastern của Trung Quốc. Hai hãng này mỗi hãng sẽ nắm 10% vốn của Air France-KLM. Mục tiêu là nâng cao sức cạnh tranh của Air France -KLM tại hai thị trường Bắc Mỹ và châu Á.

(AFP) - Đức thu hồi hơn 22.000 xe Porsche lưu hành tại châu Âu vì gian lận khí thải. Thông báo của bộ trưởng Giao Thông Đức Alexander Dobrindt được đưa ra ngày 27/07/2017 sau khi phát giác một phần mềm, được lắp bất hợp pháp, cho phép hạ thấp số liệu về lượng khí do xe thải ra khi có kiểm tra. Động cơ loại Porsche do hãng Audi, một công ty con của Volkswagen (Đức) cung cấp. Tập đoàn Volkswagen sắp phải đối mặt với một vụ kiện tập thể đòi đền bù những thiệt hại mà khách hàng phải chịu khi sử dụng xe bị lắp phần mềm gian lận khí thải.