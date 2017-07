(AFP) - Pháp có thể xét cấp visa cho công dân Việt Nam trong 48 giờ kể từ 2018. Việt Nam nằm trong số các nước có thể được Pháp xem xét cấp thị thực nhập cảnh trong vòng 48 giờ, kể từ năm 2018. Đề nghị này nằm trong kế hoạch xúc tiến du lịch về lâu về dài, được thủ tướng Edouard Philippe loan báo hôm 26/07/2017. Hiện nay công dân của 8 nước đã được hưởng việc đơn giản hóa thủ tục này, và Paris vừa nới rộng thêm cho 10 quốc gia nữa, nhưng Việt Nam thì còn phải chờ đến 2018 mới được xem xét.

(AFP) - Tổng thống Mỹ bổ nhiệm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Tổng thống Donald Trump ngày 26/07/2017 bổ nhiệm ông Daniel Kritenbrink làm đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam có rất nhiều kinh nghiệm về khu vực châu Á. Ông Daniel Kritenbrink bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1994 tại bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, và hiện đang làm cố vấn về Bắc Triều Tiên. Ông từng có nhiệm kỳ làm phó đại sứ tại Bắc Kinh, và thông thạo tiếng Trung Quốc và Nhật Bản.

(Washington Post)- Nếu tổng thống ra lệnh, quân đội Mỹ sẵn sàng dùng vũ khí nguyên tử tấn công Trung Quốc. Nhân hội thảo về an ninh tại trường Đại học Quốc Gia Úc ngày 27/07/2017 khi được hỏi là giả sử tuần sau, tổng thống Donald Trump ra lệnh tấn công Trung Quốc bằng vũ khí nguyên tử thì ông có tuân lệnh không, vị chỉ huy Hạm Đội Thái Bình Dương, đô đốc Scott Swift, trả lời :"Có". Sau đó, đại úy Charlie Brown, phát ngôn viên của hạm đội, cho rằng đó chỉ là một câu hỏi giả thuyết và đô đốc Swift không trả lời thẳng câu hỏi này vì đây là một "câu hỏi giả thuyết lố bịch". Đô đốc Swift chỉ muốn tái khẳng định là quân đội phải tuân thủ sự lãnh đạo của bên dân sự.

(AFP) - Hàn Quốc : Cựu giám đốc văn phòng cựu tổng thống Park bị kết án 3 năm tù. Cựu giám đốc văn phòng của cựu tổng thống Hàn Quốc bị phế truất Park Geun Hye hôm 26/07/2017 bị kết án 3 năm tù vì tội lập một danh sách đen có tên của 10.000 văn nghệ sĩ chống đối chính phủ.

(AFP) - Trung Quốc cảnh cáo Botswana không được tiếp Đạt Lai Lạt Ma. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lục Khảng ngày 26/07/2017 tuyên bố : « Trung Quốc không can thiệp vào chuyện nội bộ các nước khác, nhưng sẽ không dung thứ một nước thứ ba làm những điều gây tổn hại đến lợi ích cốt lõi của Trung Quốc ». Lãnh tụ tinh thần Tây Tạng đang sống lưu vong tại Ấn Độ sẽ đến Gaborone thuyết pháp từ 17 đến 19/8. Trung Quốc là đối tác quan trọng của Botswana, tài trợ việc xây dựng các nhà máy nhiệt điện, cầu đường, trường học.

(AFP) - Trung Quốc cổ phần hóa doanh nghiệp quốc doanh. Bắc Kinh ngày 26/07/2017 loan báo ý định chuyển đổi các doanh nghiệp quốc doanh thành công ty nặc danh hay công ty cổ phần từ nay cho đến cuối năm. Việc cải cách các tập đoàn nhà nước đã được dự định từ nhiều năm qua, nhưng vấp phải sự chống đối dữ dội. Khu vực quốc doanh thu dụng nhiều nhân công nhất, và là thành trì vững chắc của các lãnh đạo công ty, nơi dễ dàng thu vén lợi ích cho cá nhân.

(AFP) - Foxconn sẽ đầu tư 10 tỉ đô vào Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/07/2017 thông báo Foxconn của Đài Loan sẽ đầu tư 10 tỉ đô la vào Hoa Kỳ. Foxconn nổi tiếng là nhà sản xuất điện thoại iPhone cho Apple. Theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, chỉ riêng việc xây dựng nhà máy sản xuất màn hình phẳng ở bang Wisconsin sẽ tạo ra 3.000 việc làm.

(AFP) - Hamas vẫn bị Liên Hiệp Châu Âu coi là tổ chức khủng bố. Tòa án pháp lý của liên Hiệp Châu Âu ngày 26/07/2017 quyết định giữ nguyên Phong Trào hồi Giáo Palestine Hamas trong danh sách các tổ chức khủng bố. Còn theo Hamas, quyết định trên chỉ là của tư pháp và không có liên quan tới các biện pháp chính trị. Hamas cũng khẳng định sẽ tiếp tục cuộc chiến hợp pháp để phong trào được châu Âu rút ra khỏi danh sách khủng bố.

(AFP) - Israel gỡ bỏ các biện pháp an ninh ở quảng trường các đền thờ Hồi Giáo ở Jerusalem. Theo thông báo của cảnh sát Israel, các biện pháp an ninh được duy trì sau khi tháo dỡ các cổng dò kim loại ở lối vào quảng trường các đền thờ đã được hủy bỏ vào đêm ngày 26 rạng sáng 27/07/2017. Thay vào đó, cảnh sát Jerusalem sẽ triển khai trở lại các biện áp an ninh đã được sử dụng trước khi xảy ra vụ tấn công khủng bố vào quảng trường ngày 14/07.