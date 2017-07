(AFP) - Việt Nam : blogger Trần Thị Nga bị 9 năm tù vì « tuyên truyền chống nhà nước ». Blogger Trần Thị Nga, bị bắt từ tháng 01/2017, ra toà ở Hà Nam với tội danh « tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa ». Phiên xử một ngày kết thúc với bản án 9 năm tù và 5 năm quản chế. Theo luật sư Hà Huy Sơn, bản án được soạn trước. Được biết tiếng với bút danh Thúy Nga, blogger 40 tuổi này thường xuyên bị chính quyền truy bức vì tham gia biểu tình chống Trung Quốc và ủng hộ dân oan. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, qua tuyên bố của Phó giám đốc đặc trách châu Á Phil Robertson, chỉ trích chính quyền Việt Nam sử dụng các biệt pháp trấn áp tối đa để ngăn chận quyền tự do ngôn luận và tiếng nói khác biệt. Human Rights Watch kêu gọi trả do tức khắc cho blogger Trần Thị Nga.

(AP) - Việt Nam : Nhà hoạt động môi trường Lê Đình Lượng bị bắt. Công an tỉnh Nghệ An loan báo bắt khẩn cấp ông Lê Đình Lượng 51 tuổi, một trong những nhà tranh đấu chống tập đoàn thép Formosa xả thải gây ô nhiểm bờ biển miền Trung. Cựu chiến binh này bị cáo buộc « có hoạt động lật đổ chính quyền ». Được biết, ông Lê Đình Lượng, chú của luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân, là một tín đồ Công Giáo ở Nghệ An từng tham gia chiến tranh chống Trung Quốc xâm lấn vào đầu thập niên 1980.

(AFP) - Dassault Systèmes bán phần mềm tin học cho Boeing trị giá 1 tỉ đô la. Đại diện công ty Dassault Systemes, hôm nay, 25/07/2017 cho biết, theo hợp đồng này, Boeing được quyền sử dụng trong 30 năm tới, các phần mềm quản lý và thiết kế, trong đó có phần mềm 3D EXPERIENCE, nhằm số hóa mảng hậu cần cũng như quá trình sản suất, và hạn chế lượng hàng tồn kho của công ty. Như vậy, Boeing là đối tác lớn nhất của Dassault Systemes từ trước tới giờ.

(AFP) - Nhật Bản quyết giảm tỉ lệ tự sát. Để làm việc này, Tokyo triển khai kế hoạch cải tổ văn hóa công sở và giảm tải thời lượng làm việc ngoài giờ. Hiện tại, Nhật Bản là nước có tỉ lệ tự sát cao nhất trong nhóm G7. 21,897 trường hợp tự sát trong năm 2016. Nguyên nhân chính là thời gian làm việc ngoài giờ lên tới hơn 100 giờ/tháng, và người lao động phải chịu áp lực công việc quá cao.

(AFP) - Chính quyền quân sự Thái Lan phong tỏa tài sản của cựu Thủ tướng Yingluck. Luật sư của bà Yingluck Shinawatra cho biết, ngày 25/7/2017, 7 tài khoản ngân hàng của cựu Thủ tướng đã bị phong tỏa. Chính quyền Thái Lan đã cáo buộc bà Yingluck tội tắc trách trong việc triển khai và áp dụng chính sách kinh tế, gây thiệt hại 8 tỉ đôla. Cựu Thủ tướng Yingluck có thể sẽ phải chịu án phạt 1 tỉ đôla và 10 năm tù. Phán quyết của tòa án sẽ được công bố vào ngày 25/8/2017.

(AFP) - Israel ngưng đặt cửa kiểm tra vũ khí vào nhà thờ Hồi Giáo tại Jerusalem. Ngày 24/7/2017, chính phủ Israel tuyên bố dỡ bỏ các máy kiểm tra dò kim loại vì lý do an ninh đặt tại các cổng vào ở những đền thờ Hồi Giáo ở Jerusalem. Các biện pháp hiện đại hơn sẽ được áp dụng để bảo đảm an ninh. Chính quyền Israel đã cho đặt máy kiểm tra dò tìm kim loại sau vụ tấn công ngày 14/7 làm hai cảnh sát thiệt mạng. Người Palestine phản đối và cầu nguyện ngoài đường. Bạo động xẩy ra và cảnh sát Israel đã trấn áp.

(AFP) - Phát hiện trên Mặt Trăng có nước. Theo một nghiên cứu của tạp chí Nature Geosciences công bố hôm qua 24/07/2017, thì điều đáng ngạc nhiên là lòng đất Mặt Trăng chứa nhiều nước. Các mạch ngầm tuy chứa chỉ 0,05% nước nhưng có diện tích lên đến 1.000 km vuông, mang lại hy vọng phần nào cho các nhà thám hiểm tương lai. Trước đây người ta cho rằng Mặt Trăng là một hành tinh khô hạn, nhưng năm 2008 các nhà nghiên cứu đã tìm thấy các phân tử nước bên trong đá mắt-ma do các phi hành gia phi thuyền Apollo đem về.

(AFP) - Một hung thủ đâm cảnh sát ở Tây Ban Nha. Một người đàn ông quốc tịch Maroc sáng nay 25/07/2017 đã vượt qua biên giới Tây Ban Nha - Maroc tại Melilla, cầm một con dao lớn đâm bị thương một cảnh sát và hô « Allah Akbar ». Hung thủ bị bắt tại chỗ. Từ năm 2015, Tây Ban Nha đã đặt mức báo động khủng bố 4/5, tuy nhiên, là quốc gia thu hút khách du lịch thứ ba thế giới, chính quyền ít khi đề cập đến mối đe dọa này. Năm 2004, hơn một chục quả bom phát nổ tại đoàn tàu ngoại ô Madrid làm 191 người chết, nhưng từ đó đến nay không có vụ khủng bố Hồi giáo nào.

(AFP) - Nhóm Normandie tìm giải pháp cho vấn đề Ukraina. Trong cuộc điện đàm ngày 24/07/2017, các lãnh đạo nhóm Normandie gồm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin, và Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko đã thảo luận về một số biện pháp nhằm giải quyết khủng hoảng Ukraina. Đây là lần đầu tiên mà nhóm Normandie tiếp xúc với nhau từ ngày tân tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhậm chức. Nhóm này được thành lập hồi tháng 6/2014 nhằm thúc đẩy hòa đàm để tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại Đông Ukraina.

(AFP) - Hai lãnh đạo Libya đối nghịch nhau hòa đàm tại Paris. Vào hôm nay, 25/07/2017, lãnh đạo hai lực lượng chính đang kiểm soát Libya là tướng Khalifa Haftar, tổng tư lệnh Quân Đội Quốc Gia Libya (LNA), đại diện cho lực lượng miền đông Libya, và thủ tướng chính phủ Libya được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn Fayez al-Serraj đã tiếp xúc với nhau tại Paris nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Libya, dưới sự trung gian của Pháp. Cuộc gặp đã bước đầu có kết quả. Theo tin mới nhất từ phủ tổng thống Pháp, hai bên đã cam kết hưu chiến và tiến tới một cuộc bầu cử càng sớm càng tốt.

(AFP) - Ả Rập Xê Út và đồng minh tăng cường trừng phạt Qatar. Bốn nước vùng Vịnh do Ả Rập Xê Út ngày 25/07/2017 đã bổ sung thêm 18 đơn vị và cá nhân vào danh sách bị liệt vào diện « khủng bố » do các liên can với Qatar. Nhóm mới bổ sung vào danh sách đen bao gồm những đơn vị ở Libya và Yemen và những cá nhân ở Qatar, Yemen và Kuwait. Tính đến nay, danh sách đen của Ả Rập Xê Út cùng với Các Tiểu Vương Quốc Ả Tập Thống Nhất, Ai Cập và Bahrain gồm gần 90 cái tên.