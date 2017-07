(AFP) - Hàn Quốc vô địch Olympic Toán Quốc Tế . Giải Olympic Toán Quốc Tế 2017 tại Rio, Brasil hôm nay 23/07/2017 đã kết thúc với chiến thắng thuộc về đội tuyển Hàn Quốc (6 huy chương vàng). Trung Quốc về nhì (5 huy chương vàng và 1 huy chương bạc). Xếp thứ ba là Việt Nam (4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng). Đội tuyển Pháp xếp thứ 34. Tổng cộng có 600 thí sinh đến từ 111 nước tham gia cuộc thi năm nay.

AFP- Hungari hứa bảo vệ Ba Lan chống trừng phạt của Liên Hiệp Châu Âu. Thủ tướng Hungari Viktor Orban ngày 22/07/ 2017 tuyên bố sẽ bảo vệ Ba Lan trước « những lời luận tội » của Bruxelles vào lúc Vacxava có nguy cơ bị Liên Hiệp Châu Âu trừng phạt vì các đạo luật cải cách tư pháp bị xem là phản dân chủ. Nhân danh « tình đoàn kết lịch sử giữa hai nước và quyền lợi chung của Châu Âu » nhà lãnh đạo chính phủ cánh hữu của Hungari, tuyên bố sẽ dùng quyền phủ quyết để ngăn chận Liên Hiệp Châu Âu thực hiện lời đe dọa. Trong khi đó, phong trào dân chủ Ba Lan tiếp tục xuống đường. Hôm thứ Bảy, nhiều ngàn người biểu tình tại thủ đô kêu gọi tổng thống Ba Lan không ký ban hành luật cải cách Toà Án Tối Cao.

(AFP)- Tổng thống và thủ tướng Pháp sụt điểm tín nhiệm. Theo thăm do dư luận công bố ngày 22/07/2017, điểm tín nhiệm của tổng thống Emmanuel Macron bị giảm mạnh trong tháng 7 trong bối cảnh xảy ra xung khắc với quân đội về ngân sách. Trong vòng một tháng, chủ nhân Điện Elysée bị mất 10 điểm từ 64% xuống 54%. Thủ tướng Edouard Philippe cũng bị mất 8 điểm. Tỷ lệ dân hài lòng giảm còn 54%.

(AFP) – Hai nhà hoạt động nhân quyền lại bị nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ thẩm vấn. Hôm qua 22/07/2017, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ lại chất vấn hai nhà hoạt động nhân quyền đã được trả tự do hôm thứ Ba 18/07 sau một thời gian bị tạm giam. Bà Nalan Erkem bị chất vấn tại Istanbul còn bà Ilknur Ustun bị chất vấn tại Ankara. Giám đốc Amnesty International tại châu Âu chỉ trích nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ và gọi các vụ chất vấn trên là « một biện pháp tàn bạo, một bước thụt lùi ».

(Reuters) – Berlin trấn an người Thổ Nhĩ Kỳ sống tại Đức. Chính phủ Đức hôm qua 22/07/2017 trấn an 3 triệu người gốc Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang sinh sống tại Đức là các mâu thuẫn gay gắt về chính trị và ngoại giao giữa Berlin và Ankara sẽ không ảnh hưởng gì tới họ. Trong một bức thư ngỏ, ngoại trưởng Sigmar Gabriel cho biết Berlin không thể khoanh tay đứng nhìn Ankara bắt giam những người Đức vô tội, nhưng ông khẳng định chính quyền Đức không ghét bỏ người dân Thổ Nhĩ Kỳ đang sinh sống tại Đức, cho dù họ có quốc tịch Đức hay không.

(AFP)- Khủng hoảng vùng Vịnh :Erdogan làm trung gian hoà giải.Ngày 23/07/ 2017, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bay qua ba nước vùng Vịnh Ả Rập Xê Út, Koweit và Qatar trong hai ngày để vận động Qatar và các vương triều Ả Rập hoà giải. Trước khi lên máy bay, ông Erdogan lên án các biện pháp cấm vận Qatar và tuyên bố « cuộc khủng hoảng này kéo dài không có lợi cho thế giới Hồi Giáo ». Theo giới phân tích, chuyến đi này có lẽ để nhằm mục đích tạo hình ảnh « lãnh đạo cấp vùng » của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ may thành công thuyết phục Ryad và Doha hòa giải là rất ít.

(AFP) – Qatar kêu gọi đối thoại về khủng hoảng vùng Vịnh. Lần đầu tiên kể từ khi cuộc khủng hoảng vùng Vịnh nổ ra vào ngày 05/06/2017, quốc vương Qatar Cheikh Tamim kêu gọi Ả Rập Xê Út và các đồng minh đối thoại để giải quyết khủng hoảng. Nhưng ông nhấn mạnh là mọi giải pháp đều phải tuân thủ nguyên tắc « tôn trọng chủ quyền » của Qatar và không theo kiểu độc tài. Bộ trưởng Ngoại Giao Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất hôm qua đánh giá đối thoại là cần thiết, hoan nghênh đề nghị của Qatar, nhưng khẳng định sẽ không có đối thoại nếu Qatar không chịu thay đổi.

(AFP) - Iran bác bỏ yêu cầu trả tự do cho các tù nhân Mỹ. Hôm qua 22/07/27, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Iran Bahram Ghasemi tuyên bố tư pháp, tòa án và các thẩm phán tại nước này hoạt động độc lập và chính quyền không thể áp đặt họ. Ông Bahram Ghasemi cũng coi thông cáo của Mỹ mang tính đe dọa, can thiệp vào công việc nội bộ của Iran và khẳng định Mỹ không thể tác động tới quyết tâm của tư pháp Iran trong việc xét xử và trừng trị những người vi phạm luật pháp tại Iran và làm ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.

(Reuters) – Yemen : Dịch tả sẽ còn trầm trọng hơn. Tổ chức y tế thế giới hôm thứ Sáu 21/07/2017 cảnh báo mặc dù số người mới mắc bệnh tả trong một số thành phố đã giảm nhưng mùa mưa đã tới và sẽ khiến dịch tả ngày càng nguy hiểm. Từ đầu mùa dịch hồi tháng 04/2017, đã có 368.000 ca bệnh tả được ghi nhận tại Yemen, 1828 người đã chết vì bênh tả. Theo Oxfam, hơn 600.000 người cần được tiêm phòng. Đây là dịch tả nghiêm trọng nhất trên thế giới kể từ trận dịch tả ở Haiti năm 2011.

(AFP) – Venezuela : Phe đối lập lại kêu gọi tổng đình công toàn quốc. Phe đối lập Venezuela kêu gọi dân chúng tiếp tục chiến dịch chống tổng thống Nicolas Maduro và tiến hành một cuộc tổng đình công toàn quốc mới vào hai ngày 26-27/07/2017. Phe đối lập còn dự kiến tổ chức tuần hành vào hai ngày thứ Hai 24/07 và thứ Sáu 28/07. Trong cuộc tuần hành ngày hôm qua ở thủ đô Caracas, nhiều vụ đụng độ đã nổ ra giữa quân đội, lực lượng an ninh và người biểu tình khiến hơn 10 người biểu tình bị thương.