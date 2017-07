Bạo lực leo thang tại Jerusalem, Hội Đồng Bảo An họp khẩn

Xung đột bùng lên từ khi chính quyền Israel, vì lý do an ninh, ban hành các biện pháp mới, kiểm sóat lối vào quảng trường các đề thờ Hồi Giáo bằng máy dò kim loại. Người Palestine nghi ngờ Israel muốn độc quyền kiểm sóat khu thánh địa này, hiện do Jordanie quản lý.

Từ Jerusalem, thông tín viên Guilhem Delteil gửi về bài phóng sự :

Trong một con phố nhỏ của khu phố cổ, hàng trăm người Hồi Giáo ngày nào cũng vậy từ một tuần nay thể hiện sự gắn bó của họ với nhà thờ Al Qaqsa và với nhà tiên tri Mohamet. Các khẩu hiệu được hô vang mỗi khi họ đối diện với cảnh sát Israel. Hôm qua cảnh sát đã chặn đường dẫn tới nhà thờ Hồi Giáo.

Một người đàn ông trong đám đông nói : « Họ không muốn có đông người tụ tấp. Họ muốn chia rẽ chúng tôi, ngăn cản chúng tôi tập họp vào một nơi ».

Vào giờ cầu nguyện, một giáo sĩ lên tiếng kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh trong khi tập trung cầu nguyên. Nhưng trong lúc các tín đồ im lặng, người ta vẫn nghe thấy có nhiều tiếng súng nổ.

Các vụ đụng độ đã nổ ra bên ngoài bức tường nhà thờ, sau đó yên tĩnh tạm thời trở lại. Nhưng những người phản kháng vẫn chuẩn bị cho một cuộc đối đầu sau buổi cầu kinh cuối cùng trong ngày.

Một người đàn ông khác nói : « Các vị sẽ thấy, trong 10 phút nữa sẽ lại như chiến tranh cho mà xem ».

Sau buổi cầu nguyện, một nhóm thanh niên tiến lại gần rào chắn lại hô hào các khẩu hiệu phản đối. Cảnh sát bắn chỉ thiên và dùng vũ lực giải tán đám đông.

Theo yêu cầu của ba nước Pháp, Thụy Điển và Ai Cập, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc sẽ họp khẩn cấp vào ngày 24/07/2017 để tìm một giải pháp ngăn chận bạo lực lan rộng.

Liên Hiệp Châu Âu kêu gọi Israel và Jordanie cùng tìm giải pháp chung để bảo vệ an ninh cho người Palestine lẫn người Israel.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cam kết tôn trọng « nguyên trạng pháp lý ».