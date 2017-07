Bạo động tại Cisjordanie và Jerusalem

Hôm qua 21/07/2017, ba người Palestine đã thiệt mạng và 390 người bị thương, trong vụ đụng độ với lực lượng Israel ở Cisjordanie và Đông Jerusalem, sau vụ một người Palestine đâm chết ba thường dân Do Thái tại một khu định cư. Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas loan báo ngưng mọi liên lạc chính thức với Israel cho đến khi nào các biện pháp an ninh của Nhà nước Do Thái tại một khu thánh địa Hồi giáo ở Đông Jerusalem chưa được dỡ bỏ.