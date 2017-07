(AFP) - Tổng thống Ấn Độ tương lai xuất thân từ đẳng cấp tiện dân. Quốc Hội Ấn Độ bỏ phiếu bầu tổng thống trong ngày 17/07/2017. Theo dự kiến Ram Nath Kovind, một chính trị gia gần như vô danh nhưng gần gũi với phong trào dân tộc chủ nghĩa của thủ tướng Modi, sẽ đắc cử. Sự kiện lịch sử này sẽ gia tăng ảnh hưởng của thủ tướng Modi, giúp ông chinh phục cảm tình và lá phiếu của tầng lớp tiện dân, khoảng 200 triệu người, nhân bầu cử Quốc Hội 2019.

(AFP) - Rừng cây tưởng niệm nạn nhân chuyến bay MH 17. Ba năm sau ngày chiếc máy bay của Malaysia MH 17 bị bắn rơi trên không phận miền đông Ukraina làm thiệt mạng 298 người, gồm 17 quốc tịch khác nhau, thân nhân của các nạn nhân tham gia một buổi lễ tưởng niệm tại Hà Lan. 298 cây xanh được trồng theo hình một dãy băng xanh để tưởng nhớ từng người, trong số này có 196 người Hà Lan. Quốc vương Willem-Alexander và hoàng hậu Maxima dự lễ khánh thành tượng đài gần phi trường Amsterdam-Schiphol, nơi mà vào ngày 17/07/2014, chiếc boeing 777 cất cánh bay về Kuala Lumpur lần cuối cùng. Tại Kiev, tổng thống Petro Porochenko khẳng định nước Nga phải « trả lời » vụ chiếc MH 17 bị bắn hạ . Chính quyền Hà Lan cho biết sẽ xét xử các thủ phạm tại Hà Lan cho dù chưa bắt được người nào.

(Reuters) - Miến Điện khẳng định không có quan hệ quân sự với Bắc Triều Tiên. Một quan chức ngoại giao Miến Điện ngày 17/07/2017 xác định nước ông tôn trọng các nghị quyết Liên Hiệp Quốc về Bắc Triều Tiên, chỉ có quan hệ « bình thường » với quốc gia Đông Bắc Á, và không hề có kiểu quan hệ « quân đội với quân đội ». Tuyên bố trên được đưa ra vào lúc đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Joseph Yun tới Miến Điện, với mục tiêu được cho là nhằm khuyến khích Naypyidaw cô lập Bình Nhưỡng.

(Reuters) - Giá xăng dầu tại Bắc Triều Tiên tăng vọt do Trung Quốc hạn chế cung cấp. Tập Đoàn Dầu Hỏa Quốc Gia Trung Quốc CNPC dừng bán nhiên liệu cho Bắc Triều Tiên « trong vòng một, hai tháng gần đây ». Thông tin của Reuters ngày 17/07/2017, căn cứ vào các dữ liệu trên trang tin điện tử Daily NK, kèm theo lời chứng của một người Bắc Triều Tiên đã đào thoát qua Hàn Quốc.

(Reuters) - Tấn công tin học, 53 tỷ đô la thiệt hại tài chính. Theo thẩm định của hãng bảo hiểm Anh, Lloyd's of London ngày 17/07/2017, 53 tỷ đô la là khoản tiền mà các doanh nghiệp sẽ phải gánh chịu trong trường hợp hệ thống tin học bị tấn công. Khoản thiệt hại này tương đương với tốn kém trận bão Sandy hồi năm 2012 gây ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Các hãng bảo hiểm trên thế giới đang tìm cách đề phòng hiểm họa phải bồi thường cho thân chủ trước những thiệt hại to lớn do các toán tin tặc gây nên.

(AFP) - Liên Hiệp Châu Âu ban hành thêm lệnh trừng phạt giới khoa học Syria. 16 nhà khoa học và các sĩ quan Syria là mục tiêu lệnh trừng phạt mới được Liên Hiệp Châu Âu ban hành ngày 17/07/2017. Số này bị nghi ngờ tham gia vào vụ dùng vũ khí hóa học tấn công phe nổi dậy ở Khan Cheikoun, tỉnh Idlib hồi đầu tháng 4/2017. Tới nay, tổng cộng 255 người và 67 doanh nghiệp Syria trong tầm ngắm của Liên Hiệp Châu Âu.

(AFP) - Khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh : Ngoại trưởng Pháp kêu gọi các bên "hạ nhiệt". Kết thúc chuyến công tác trong hai ngày tại vùng Vịnh, ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian họp báo hôm 16/07/2016 tại Abou Dhabi, kêu gọi các bên "giảm bớt căng thẳng" và đàm phán trong "tinh thần xây dựng". Ông Le Drian đã có những buổi làm việc tại Qatar, Ả Rập Xê Út và Koweit, sau chuyến công du của ngoại trưởng Mỹ. Rex Tillerson đã thất bại trong việc kêu gọi các bên cùng ngồi vào bàn đàm phán.

(AFP) - Liên Hiệp Quốc bàn về Irak. Chiều ngày 17/07/2017, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp tại New York để bàn về tình hình Irak sau khi quân đội chính phủ thông báo chiếm lại được thành phố Mossoul trong tay quân thánh chiến Daech.

(AFP) - Tổng thống Duterte hứa mở rộng quyền tự trị cho người Hồi Giáo. Tuyên bố trên được đưa ra ngày 17/07/2017 nhằm mục đích ngăn cản quân thánh chiến Hồi Giáo khai thác lá bài tôn giáo, xúi dụng người theo đạo Hồi nổi dậy.

(AFP) - Winnie the Pooh của hãng phim Walt Disney bị cấm ở Trung Quốc. Vì có cái dáng tròn trĩnh, lưng hơi gù, khuôn mặt bầu bĩnh làm mọi người liên tưởng đến ông Tập Cận Bình, Winnie the Pooh con gấu vàng nổi tiếng của hãng phim Walt Disney bị "kiểm duyệt" trên các trang mạng xã hội và internet ở Trung Quốc. Ngày 17/07/2017 nhiều người sử dụng internet ở Trung Quốc ngạc nhiên khi tải hình hay tin nhắn có nhắc tới Winnie the Pooh thư từ đều bị chận lại.

(AFP) - Chung kết giải quần vợt Anh, Wimbledon 2017 : Federer là Vua. Tay vợt Thụy Sĩ Roger Federer đoạt chức vô địch, chiều ngày 16/07/2017 sau khi hạ đối thủ Marin Cilic người Croatia, với tỷ số 6-3, 6-1, 6-4 trong vòng 1 giờ 41 phút. Đây là lần thứ 8 Federer, 36 tuổi, đoạt danh hiệu ở Wimbledon và là giải thưởng thứ 19 của anh ở một giải Grand Chelem.

(AFP) - Venise : Giải Gấu Vàng đặc biệt cho hai ngôi sao điện ảnh Mỹ. Ban tổ chức liên hoan phim quốc tế Venise ngày 17/07/2017 thông báo sẽ trao tặng hai giải Gấu Vàng đặc biệt vinh danh toàn bộ sự nghiệp của hai ngôi sao điện ảnh Mỹ Jane Fonda và Robert Redford. Phần thưởng đặc biệt này sẽ được trao vào ngày 01/09/2017, trong khuôn khổ liên hoan phim quốc tế Venise từ ngày 30/08/2017 đến 09/09/2017.