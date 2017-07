(AFP) - Phillipines : Hai binh sĩ thiệt mạng tại Marawi. Theo thông tin được công bố ngày 15/07/2017, có 11 quân nhân bị thương trong một vụ không kích nhầm. Một trong bốn quả bom FA-50 từ máy bay quân sự đã đi sai hướng và rơi vào khu vực gần một tòa nhà mà lính Phillipines đang tập kích. Kể từ ngày 23/05/2017, từ khi « xung đột Marawi » nổ ra, 92 quân nhân, 392 chiến binh Hồi Giáo và 45 thường dân đã thiệt mạng.

(Reuters) - Bắc Kinh khuyên Mỹ không nên chặn Trung Quốc thu mua công nghệ bán dẫn. Theo chủ tịch Viện Khoa Học và Công Nghệ vì Phát Triển Trung Quốc, Mỹ không nên duy trì những ngành công nghiệp ngày càng thua lỗ, mà nên tiến lên và phát triển những lãnh vực công nghệ mới. « Lời khuyên » của một trung tâm tham vấn hàng đầu của chính quyền Trung Quốc được đưa ra vào lúc Washington đang tăng cường giám sát những khoản đầu tư của Bắc Kinh vào lãnh vực công nghệ bán dẫn.

(AFP) - Apple thông báo sẽ mở một trung tâm dữ liệu tại Hoa Lục. Trung tâm dữ liệu này sẽ được đặt tại tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) và do Guizhou on the Cloud Big Data, một công ty nhà nước Trung Quốc điều hành. Apple đã chiều theo đòi hỏi của Bắc Kinh, vốn yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu phải giữ thông tin của các khách hàng Trung Quốc trên các máy tính đặt tại nước này. Quyết định của Apple làm dấy lên quan ngại về tính bảo mật của các tài khoản iCloud, được sử dụng để lưu trữ thông tin cá nhân được chuyển tải từ iPhone, iPad và máy tính Mac.

(Reuters) - Nga : Thủ phạm Zaour Dadaiev ám sát Nemtsov lãnh án 20 năm tù. Tòa án Nga ngày 13/07/2017 cũng tuyên án bốn đồng phạm khác từ 11 đến 19 năm tù giam. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân lấy làm tiếc những kẻ chủ mưu và người tổ chức vụ ám sát đã không bị đưa ra xét xử.

(AFP) - Ngoại trưởng Pháp công du vùng Vịnh. Theo thông tin bộ Ngoại Giao Pháp ngày 12/07/2017, ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian sẽ công du Qatar, Ả Rập Xê Út, Koweit - quốc gia trung gian - trong hai ngày 15 và 16/07, nhằm làm dịu căng thẳng trong cuộc khủng hoảng giữa Qatar và các nước láng giềng. Hai tuần trước, ngoại trưởng Đức và Anh đã đến một số nước vùng Vịnh. Hiện ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang có mặt tại đây.

(AFP) - Venezuela : Tòa án Tối cao hoãn phiên xét xử chưởng lý Luisa Ortega vì « lỗi nghiêm trọng ». Quyết định hoãn được đưa ra ngày 12/07/2017 và tòa đưa ra thời hạn 5 ngày. Tuy nhiên, thời hạn hoãn xử án có thể lên tới 30 ngày theo luật tố tụng hình sự Venezuela. Chưởng lý Luisa Ortega trở thành gương mặt đối lập ngay trong nội bộ phe của tổng thống Nicolas Maduro. Ngày 12/07, tổng thống Maduro đe dọa bà Ortega khi nhắc lại các tòng phạm đảo chính chống lại ông sẽ phải trả giá trong nhà tù.